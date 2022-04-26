Медведев: некоторым иностранным компаниям вернуться в Россию будет труднее, чем уйти

Короткая ссылка
Некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти, заявил зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Медведев: некоторым иностранным компаниям вернуться в Россию будет труднее, чем уйти
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

По его словам, желание вновь открыть в России свои магазины выражают производители и продавцы одежды, обуви, мебели, фастфуда, косметики и средств гигиены, а также товаров для строительства и ремонта.

«Компании расписываются в «неэффективности» своих шагов, косясь на неумные решения своих правительств. Заявляют о готовности исправить ошибки, если будет «найден выход», — отметил Медведев.

«Особенно страшно становится, когда на горизонте появляется параллельный импорт. Это когда можно купить всё что хочешь, но мимо официальных дистрибьюторов», — подчеркнул зампред Совбеза.

В таком случае прибыль идёт «мимо головных компаний», а цены при этом для покупателей «куда ниже», добавил он.

«Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти», — сказал Медведев.

Как ранее отметил президент Владимир Путин, многие компании утверждают, что покидают российский рынок, «но не уходят».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить