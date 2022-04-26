Медведев: некоторым иностранным компаниям вернуться в Россию будет труднее, чем уйти

Некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти, заявил зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, желание вновь открыть в России свои магазины выражают производители и продавцы одежды, обуви, мебели, фастфуда, косметики и средств гигиены, а также товаров для строительства и ремонта.

«Компании расписываются в «неэффективности» своих шагов, косясь на неумные решения своих правительств. Заявляют о готовности исправить ошибки, если будет «найден выход», — отметил Медведев.

«Особенно страшно становится, когда на горизонте появляется параллельный импорт. Это когда можно купить всё что хочешь, но мимо официальных дистрибьюторов», — подчеркнул зампред Совбеза.

В таком случае прибыль идёт «мимо головных компаний», а цены при этом для покупателей «куда ниже», добавил он.

«Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти», — сказал Медведев.

Как ранее отметил президент Владимир Путин, многие компании утверждают, что покидают российский рынок, «но не уходят».