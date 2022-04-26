Медведев: некоторым иностранным компаниям вернуться в Россию будет труднее, чем уйти
- РИА Новости
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По его словам, желание вновь открыть в России свои магазины выражают производители и продавцы одежды, обуви, мебели, фастфуда, косметики и средств гигиены, а также товаров для строительства и ремонта.
«Компании расписываются в «неэффективности» своих шагов, косясь на неумные решения своих правительств. Заявляют о готовности исправить ошибки, если будет «найден выход», — отметил Медведев.
«Особенно страшно становится, когда на горизонте появляется параллельный импорт. Это когда можно купить всё что хочешь, но мимо официальных дистрибьюторов», — подчеркнул зампред Совбеза.
В таком случае прибыль идёт «мимо головных компаний», а цены при этом для покупателей «куда ниже», добавил он.
«Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти», — сказал Медведев.
Как ранее отметил президент Владимир Путин, многие компании утверждают, что покидают российский рынок, «но не уходят».