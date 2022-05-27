«Со стороны некоторых недружественных государств»: Путин назвал «практически агрессией» давление ряда стран на Россию

«В условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных государств» странам Евразийского экономического союза следует продолжить наращивание темпов интеграционного строительства, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, более тесная интеграция позволит странам ЕАЭС стать экономически сильнее и значительно уменьшить зависимость от внешней конъюнктуры.

Странам Евразийского экономического союза следует продолжить наращивание темпов интеграционного строительства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета.

«Сама жизнь диктует необходимость создания действительно безбарьерного, единого рынка на пространстве ЕАЭС. Мы все убеждены, что более тесная интеграция позволит нашим странам стать экономически сильнее и значительно уменьшить зависимость от внешней, в том числе и политической, конъюнктуры», — заметил российский лидер.

«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», — сказал Путин.

По словам российского лидера, ключевым приоритетом Москвы является углубление союзнических связей со всеми государствами объединения (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией), а также Узбекистаном как страной-наблюдателем.

«Мы со своей стороны — хочу подчеркнуть — будем делать всё для поддержки интеграционных процессов на пространстве Евразии», — добавил он.

Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент РФ также с удовлетворением констатировал, что растёт интерес к деятельности объединения со стороны многих зарубежных партнёров: «Даже несмотря на сложную международную ситуацию, на развязанную так называемым коллективным Западом конфронтацию, на то, что наши недоброжелатели пытаются чинить всяческие препятствия нашей интеграции».

Глава государства обратил внимание, что за восемь лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе объединение превратилось в эффективную и влиятельную региональную экономическую организацию.

«Налицо значительные достижения по ключевым направлениям сотрудничества — в торговле, промышленности, финансах и сельском хозяйстве. И что самое главное, пользу от интеграционной работы, которой мы последовательно занимаемся, на практике, в своей повседневной жизни ощущают граждане наших стран», — напомнил Путин.

«Организовать против России экономический блицкриг не получилось»

Российский лидер неоднократно обращал внимание на провал попыток стран Запада навредить российской экономике. Так, на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ 16 марта президент заявил, что западные страны избрали в качестве оружия экономические, финансовые, торговые и другие санкции в отношении России, которые, однако, ударили по ним самим: в Европе и США столкнулись с ростом цен на бензин, энергоносители, продукты питания, а также с потерей рабочих мест, связанных с российским рынком.

Путин заметил, что санкции Запада серьёзно ударили по всей мировой экономике. Вместе с тем он подчеркнул, что российская экономика адаптируется к новым реалиям.

Также по теме «Никогда до добра никого не доводило»: Путин назвал воровством заморозку активов России западными странами Владимир Путин заявил, что заморозка российских активов некоторыми странами Запада приведёт к негативным последствиям для них самих....

«Очевидно, что организовать против России экономический блицкриг, деморализовать наше общество, взять нас нахрапом не получилось», — сказал он.

13 апреля в ходе совещания по развитию Арктики президент заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Россией ударил по миллионам европейцев, спровоцировав «настоящий энергетический кризис». По словам Путина, в европейских государствах «инфляция зашкаливает».

«Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», — пояснил глава государства.

Также на совещании по экономическим вопросам 18 апреля Путин вновь подчеркнул, что Западу не удалось при помощи санкций обрушить российскую финансовую систему.

«Расчёт был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах», — рассказал он.

Такая политика в отношении России провалилась, констатировал Путин, отметив в частности, что российский розничный рынок после недолгого ажиотажа стабилизировался.

По словам президента, США и Запад исторически проводили и проводят курс на сдерживание России и после нескольких неудач взялись за массированную подготовку экономической войны против России, «шаг за шагом, используя всякие предлоги (да иногда и просто без всяких предлогов), внедряли всё новые санкционные ограничения».

«Сегодняшние планы экономического удушения также провалились», — отмечал Путин.