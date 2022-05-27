Президент Узбекистана предложил разработать программу сотрудничества в аграрной сфере ЕАЭС
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Соответствующее предложение он высказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«Предлагаем разработать программу агрокооперации. Эта программа могла бы охватить вопросы совместного выращивания зерновых и масличных культур в странах ЕАЭС, а также плодоовощной продукции, включая ранние сорта в Узбекистане, с целью гарантированного насыщения наших рынков», — сказал Мирзиёев.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал страны ЕАЭС усилить работу по переходу на расчёты в торговле в национальных валютах.