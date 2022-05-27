Президент Узбекистана предложил разработать программу сотрудничества в аграрной сфере ЕАЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать программу сотрудничества в сфере сельского хозяйства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствующее предложение он высказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Предлагаем разработать программу агрокооперации. Эта программа могла бы охватить вопросы совместного выращивания зерновых и масличных культур в странах ЕАЭС, а также плодоовощной продукции, включая ранние сорта в Узбекистане, с целью гарантированного насыщения наших рынков», — сказал Мирзиёев.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал страны ЕАЭС усилить работу по переходу на расчёты в торговле в национальных валютах.