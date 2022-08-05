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Ведущий Sky News Бернарди раскритиковал созданный в западных СМИ образ Зеленского

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Ведущий телеканала Sky News Australia Кори Бернарди раскритиковал созданный в западных СМИ образ президента Украины Владимира Зеленского.
Ведущий Sky News Бернарди раскритиковал созданный в западных СМИ образ Зеленского
  • AP

Бернарди отметил, что не уверен, что Зеленский в действительности такой, каким его пытаются изобразить западные масс-медиа. 

Журналист заявил, что в западных СМИ сформировали образ Зеленского как «второго Уинстона Черчилля», а также пытаются изобразить его «героем, спасающим свой народ».

По словам Бернарди, западные СМИ не сообщают о «всех тех ужасах, которые происходят при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины». При этом он обратил внимание, что на Украине крупнейшая русская община за пределами самой России.

Ранее колумнист The New York Times Томас Фридман заявил, что между американской администрацией и Зеленским существует глубокое недоверие.

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