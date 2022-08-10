Россия запросила заседание СБ ООН на 11 августа из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН на 11 августа из-за ударов украинских военных по АЭС в Запорожской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в постпредстве России.

«Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — рассказал он.

Отмечается, что гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси Россия хотела бы видеть в качестве докладчика.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган».

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.

Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.