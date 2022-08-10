Постпред России в Вене Ульянов назвал ненормальной позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС

Позиция стран Запада по ситуации, сложившейся вокруг Запорожской АЭС, ненормальная, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире «России 24».

«Они занимают ненормальную позицию, потому что риски очень высоки, и, конечно же, они, пользуясь своим влиянием на Киев, могли и должны были бы призвать украинскую сторону... прекратить обстрелы», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что 11 августа у Запада будет такая возможность на заседании Совбеза ООН, однако нет уверенности, что нужные слова будут произнесены.

Как отметил Ульянов, заявлениями, подобными тем, что сделали страны G7, они поощряют дальнейшие атаки Киева.

«Кстати, Запорожская АЭС находится под контролем украинского персонала. В работу этого персонала российская сторона не вмешивается», — подчеркнул дипломат.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что украинские военные сознательно обстреливают ЗАЭС, пытаясь заставить Россию вывести оттуда своих военных.