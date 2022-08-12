Финляндия и Эстония могут создать совместную систему ПРО
- AFP
- © Philip Davali / Ritzau Scanpix
Об этом он сказал в интервью финскому изданию Iltalehti.
«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — заявил он.
По его словам, данная перспектива станет возможна, если Финляндия станет членом НАТО.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала Россию единственным врагом своей страны.