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Финляндия и Эстония могут создать совместную систему ПРО

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что финская и эстонская стороны могут создать общую систему противоракетной обороны (ПРО).
Финляндия и Эстония могут создать совместную систему ПРО
  • AFP
  • © Philip Davali / Ritzau Scanpix

Об этом он сказал в интервью финскому изданию Iltalehti.

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — заявил он.

По его словам, данная перспектива станет возможна, если Финляндия станет членом НАТО.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала Россию единственным врагом своей страны.

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