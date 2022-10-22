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Шольц заявил, что до 30% немцев выступают против политики санкций и поставок оружия Киеву

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До 30% немцев разных политических взглядов не согласны с санкционной политикой, которую проводит правительство Германии, а также с поставками оружия украинской армии. Это утверждает канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Die Welt.
Шольц заявил, что до 30% немцев выступают против политики санкций и поставок оружия Киеву
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что от 20 до 30% не согласны ни с санкционной политикой, ни с поставками оружия. Среди них избиратели почти всех политических взглядов», — сказал Шольц.

Он при этом заявил, что коалиционное правительство всё равно продолжит проводить нынешнюю политику.

В апреле около 20 деятелей науки, политики и культуры Германии, среди которых бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер, обратились к Олафу Шольцу с просьбой прекратить поставки оружия на Украину.

Как сообщало РИА Новости, в августе глава МИД Германии Анналена Бербок заявила во время выступления на «Форуме 2000» в Чехии, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом думают немецкие избиратели.

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