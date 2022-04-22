Деятели науки и политики Германии призвали Шольца прекратить поставки оружия Украине

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Около 20 деятелей науки, политики и культуры Германии, среди которых бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер, обратились к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой прекратить поставки оружия на Украину.
Деятели науки и политики Германии призвали Шольца прекратить поставки оружия Украине
  • AFP
  • © John MACDOUGAL

Обращение опубликовала газета Berliner Zeitung.

18 авторов письма требуют прекратить поставки оружия украинским военным и призвать правительство в Киеве к прекращению военного сопротивления.

«Поставляя оружие, Германия и другие страны НАТО де-факто сделали себя стороной конфликта. Таким образом, Украина также стала полем боя для конфликта между НАТО и Россией по поводу порядка безопасности в Европе, который обострялся годами», — говорится в обращении.

Авторы также заявили, что, несмотря на «сообщения об успехах украинской армии», она «намного уступает российской и имеет мало шансов на победу».

В письме также утверждается, что поставки оружия и военная поддержка со стороны НАТО «отдаляют дипломатическое решение».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия поставила Украине большое количество оружия, о котором не упоминалось публично.

По её словам, Украина нуждается в тяжёлом вооружении и времени на отговорки у партнёров нет.

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