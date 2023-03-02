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Шольц заявил, что призывами прекратить поставки оружия на Украину достичь мира невозможно

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Достичь мира на Украине невозможно требованиями прекратить поставки оружия, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц заявил, что призывами прекратить поставки оружия на Украину достичь мира невозможно
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Невозможно способствовать миру тем, когда тут в Берлине кричат «никогда больше войны» и в то же время требуют, чтобы были прекращены все поставки оружия на Украину», — цитирует его РИА Новости.

По словам немецкого лидера, не может быть также и мирного договора, который не учитывает позиции Украины. Шольц подчеркнул, что в Германии придерживаются позиции президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что мира на Украине помогут добиться поставки оружия.

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что ещё не время для переговоров по Украине.

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