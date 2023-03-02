Шольц заявил, что призывами прекратить поставки оружия на Украину достичь мира невозможно

Достичь мира на Украине невозможно требованиями прекратить поставки оружия, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Невозможно способствовать миру тем, когда тут в Берлине кричат «никогда больше войны» и в то же время требуют, чтобы были прекращены все поставки оружия на Украину», — цитирует его РИА Новости.

По словам немецкого лидера, не может быть также и мирного договора, который не учитывает позиции Украины. Шольц подчеркнул, что в Германии придерживаются позиции президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что мира на Украине помогут добиться поставки оружия.

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что ещё не время для переговоров по Украине.