Узнать больше

Шольц заявил, что ещё не время для переговоров по Украине

Короткая ссылка
Время для переговоров по Украине ещё не наступило, заявил в интервью телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц заявил, что ещё не время для переговоров по Украине
  • РИА Новости

«Момент, который открывает перспективу мира, ещё не наступил», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, это причина, по которой он будет говорить с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы «убедить его в том, что всё не так, как он это видит».

Канцлер ФРГ считает, что российское руководство якобы принимает только одну форму переговоров — безоговорочную капитуляцию Киева.

Шольц также заявил, что будет продолжать искать диалог с Путиным, даже если время для переговоров ещё не пришло.

18 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360°».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить