Шольц заявил, что ещё не время для переговоров по Украине

Время для переговоров по Украине ещё не наступило, заявил в интервью телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Момент, который открывает перспективу мира, ещё не наступил», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, это причина, по которой он будет говорить с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы «убедить его в том, что всё не так, как он это видит».

Канцлер ФРГ считает, что российское руководство якобы принимает только одну форму переговоров — безоговорочную капитуляцию Киева.

Шольц также заявил, что будет продолжать искать диалог с Путиным, даже если время для переговоров ещё не пришло.

18 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360°».