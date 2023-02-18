Глава МИД ФРГ призвала Россию изменить свою позицию на «360 градусов»

Глава МИД Германии Анналена Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360 градусов».

«Если он (президент России Владимир Путин. — RT) не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет», — сказала она в ответ на вопрос о возможности безопасности для Украины в долгосрочной перспективе.

Ранее Бербок признала ошибочными свои слова о том, что Запад «находится в состоянии войны с Россией».

Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, глава МИД Германии заявила, что Запад «ведёт войну против России».

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что между НАТО и Россией нет войны, Запад не допустит такой эскалации.