Узнать больше

Глава МИД ФРГ призвала Россию изменить свою позицию на «360 градусов»

Короткая ссылка
Глава МИД Германии Анналена Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360 градусов».
Глава МИД ФРГ призвала Россию изменить свою позицию на «360 градусов»
  • Gettyimages.ru

«Если он (президент России Владимир Путин. — RT) не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет», — сказала она в ответ на вопрос о возможности безопасности для Украины в долгосрочной перспективе.

Ранее Бербок признала ошибочными свои слова о том, что Запад «находится в состоянии войны с Россией».

Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, глава МИД Германии заявила, что Запад «ведёт войну против России».

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что между НАТО и Россией нет войны, Запад не допустит такой эскалации. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить