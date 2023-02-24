Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Украине, даже если время для переговоров ещё не пришло.

Как он заявил в эфире телеканала ZDF, сначала должен наступить момент, «открывающий перспективу мира».

«Это одна из причин, почему, например, я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова... чтобы убедить его в том, что всё не так, как он это представляет», — передаёт его слова ТАСС.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не вправе советовать Шольцу книги для чтения, но предложил ознакомиться с историческими трудами.

18 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360°».