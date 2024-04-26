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Блинкен: если КНР не решит проблему с поддержкой России, это сделают США

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что если Китай не решит проблему с поддержкой России, то вместо Пекина это сделают Соединённые Штаты.
Блинкен: если КНР не решит проблему с поддержкой России, это сделают США
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Пекине.

Блинкен утверждает, что у Китая не получится улучшить отношения с европейскими странами, пока он продолжает поддерживать Россию.

«В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что США проводят лицемерную политику, осуждая торговые отношения между Китаем и Россией.

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