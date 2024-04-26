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МИД КНР: США лицемерят, осуждая торговые отношения Пекина и Москвы

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Официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил, что Соединённые Штаты проводят лицемерную политику, осуждая торговые отношения между Китаем и Россией.
МИД КНР: США лицемерят, осуждая торговые отношения Пекина и Москвы
  • AFP

Об этом дипломат сказал в ходе брифинга.

Вэньбинь напомнил, что с одной стороны Вашингтон вносит масштабный законопроект, предполагающий военную помощь Украине.

«А с другой — необоснованно критикуют нормальные торгово-экономические отношения России и Китая, это очень лицемерный и безответственный подход», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР является попыткой Вашингтона расшатать российско-китайскую связку

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