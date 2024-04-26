МИД КНР: США лицемерят, осуждая торговые отношения Пекина и Москвы
- AFP
Об этом дипломат сказал в ходе брифинга.
Вэньбинь напомнил, что с одной стороны Вашингтон вносит масштабный законопроект, предполагающий военную помощь Украине.
«А с другой — необоснованно критикуют нормальные торгово-экономические отношения России и Китая, это очень лицемерный и безответственный подход», — цитирует его РИА Новости.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР является попыткой Вашингтона расшатать российско-китайскую связку.