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Рябков: визит Блинкена в КНР — попытка США расшатать российско-китайскую связку

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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР является попыткой Вашингтона расшатать российско-китайскую связку. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, власти США «ищут способы, как эффективнее и сильнее расшатать российско-китайскую связку».

«Мы за последнее время реально углубили взаимодействие с Пекином во многих областях. Это вызывает приливы желчи с переходом в тяжёлую изжогу у политиков и высших функционеров администрации (президента США Джо. — RT) Байдена», — отметил Рябков в беседе с ТАСС.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен прибыл в Шанхай.

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