«Отношения находятся на своём пике»: в Кремле заявили о бурном росте торгово-экономического партнёрства России и Китая

Стратегические отношения между Россией и Китаем сейчас находятся на своём пике, что сопровождается и бурным ростом торгово-экономических связей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Менее чем за пять лет товарооборот двух стран увеличился вдвое и по итогам 2023 года достиг рекордных $240 млрд. При этом в обозримой перспективе показатель может вырасти до $300 млрд, считают в российском правительстве. Как отмечают эксперты, Москва ощутимо нарастила взаимодействие с Пекином на фоне введённых Западом санкций и перенаправила значительную часть торговых потоков в азиатскую республику. Тем не менее в Кремле не видят угрозы возникновения зависимости РФ от КНР.

Стратегическое партнёрство России и Китая вышло на беспрецедентно высокий уровень и в обозримой перспективе будет только усиливаться. Об этом в понедельник, 12 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отношения... между нашей страной и Китайской Народной Республикой находятся на своём пике, и будем надеяться, что это ещё не пик и мы будем дальше развиваться... Очевидно, что такое развитие сопровождается и бурным ростом торгово-экономических отношений», — сказал Песков.

По данным Главного таможенного управления КНР, в 2023 году российско-китайский товарооборот вырос более чем на четверть и впервые превысил $240 млрд. Причём с наступлением 2024-го объём взаимной торговли продолжил расти и с января по февраль увеличился на 9,3% в годовом выражении — до $37,01 млрд.

Примечательно, что ещё в 2019 году товарооборот РФ и КНР составлял лишь около $111 млрд, и тогда власти обоих государств договорились в течение следующих пяти лет практически удвоить этот показатель. Впрочем, достигнуть намеченной цели удалось с опережением графика.

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«Мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем (КНР. — RT) Си Цзиньпином, что в этом году (2024-м. — RT) должны были достичь $200 млрд торгового оборота с Китаем. И мы превысили эту планку (в 2023. — RT)... Очень важная вещь: он у нас сбалансированный, этот торговый оборот, и он дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный», — говорил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как ранее отмечали в Кремле, уже на протяжении 14 лет Пекин остаётся крупнейшим торговым партнёром Москвы. Россия, в свою очередь, по итогам 2023-го поднялась на четвёртое место в списке главных экспортно-импортных направлений Китая после США, Японии и Южной Кореи.

Внешний импульс

Рост взаимного товарооборота с азиатской республикой заметно ускорился в 2022 году после введения Западом масштабных экономических санкций против Москвы и решения многих международных компаний свернуть работу в России. Тогда китайский бизнес воспользовался уходом конкурентов и начал активно занимать ниши, освобождающиеся на рынке РФ. Российские предприятия тем временем стали массово переориентировать поставки своей продукции на Восток.

«Всего за два года товарооборот увеличился более чем в полтора раза на фоне существенного изменения структуры внешней торговли РФ после февраля 2022-го. Роль основного источника зарубежных товаров перешла от Евросоюза к Китаю, чья доля в нашем импорте увеличилась с 27 до 45%, тогда как доля развитых экономик упала с 47 до 17%. Что касается российского экспорта, здесь доля недружественных рынков сбыта снизилась с 57 до 15%, а Китая — выросла с 13 до 28%», — рассказала RT руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, сегодня Москва и Пекин развивают совместные проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и высоких технологиях. Причём в 2023 году объём взаимной торговли удалось нарастить в том числе за счёт расширения пропускной способности Северного морского пути и оптимизации перевозок по железной дороге, подчеркнул собеседник RT.

«Россия поставляет в Китай энергоносители (нефть, газ, уголь, СПГ, мазут, дизельное топливо и авиакеросин), продукцию лесопромышленного комплекса, сельскохозяйственной отрасли, металлы, минеральные ресурсы и морепродукты. При этом в 2024 году ожидается резкий рост экспорта свинины из РФ в КНР, так как в Поднебесной сняли ограничения на её поставки, а Пекин является крупнейшим мировым импортёром данного вида мясной продукции», — отметил Чернов.

Одновременно с увеличением своего экспорта в Китай Россия начала активнее закупать у КНР автомобили, промышленное оборудование, продукцию машиностроения, электронику, бытовую технику, одежду, обувь и товары широкого потребления, добавил эксперт. По его мнению, такое значительное укрепление торговых связей во многом помогло России справиться с экономическими ограничениями Запада и быстрее восстановиться от санкционных потерь.

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Более того, на фоне рекордного увеличения двустороннего товарооборота Москва и Пекин практически полностью отказались от расчётов в долларах и евро. По данным правительства РФ, сегодня порядка 95% взаимных операций стороны проводят в рублях и юанях. Для сравнения: в 2022-м этот показатель составлял только 50%, в 2020 году — 24—25%, а в 2013—2014 годах — лишь 2—3%.

«После отключения России от международной системы SWIFT у Москвы и Пекина, видимо, просто не оставалось других подходящих альтернативных вариантов оплаты. За счёт использования рублей и юаней страны сняли все внешние риски блокировки или заморозки своих активов и ушли от двойной конвертации через доллар, снизив комиссионные расходы», — пояснил Владимир Чернов.

Без лишних рисков

По прогнозу российских властей, в ближайшие годы объём взаимного товарооборота с Китаем продолжит расти и к 2030-му может достигнуть $300 млрд. В Кремле при этом считают, что наблюдаемая динамика не приведёт к возникновению торговой зависимости Москвы от Пекина.

«Мы не видим в этом политических и экономических угроз... Президент Путин и председатель Си ставили целью дальнейшее развитие торгово-экономических отношений... ещё до начала специальной военной операции. Поэтому это планомерное, взаимовыгодное развитие торгово-экономического сотрудничества, которое имеет давние корни», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Рассуждения о возможной зависимости от Пекина президент России Владимир Путин назвал «страшилкой» и отметил, что «соседей не выбирают» и на протяжении веков обе страны привыкли к совместному существованию. Более того, как отметил президент, внешнеполитическая философия Китая неагрессивная и республика всегда «ищет компромисс».

«Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерации. Спросите у европейцев: они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало, особенно когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок. А что, разве мало присутствует китайский бизнес в США?» — добавил Путин.

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Тем не менее на фоне укрепления партнёрства с Китаем России всё равно следует стремиться к диверсификации своих торговых связей. Таким мнением с RT поделился директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«Сильной и непосредственной угрозы в усилении взаимодействия России и КНР нет. Китай — хороший партнёр, но чем больше мы развиваем сотрудничество с разными странами, тем лучше для нас. Мы можем, например, активнее работать с Юго-Восточной Азией, Африкой, Ближним Востоком и Латинской Америкой. Что же касается Китая, здесь важна экономическая целесообразность торгового взаимодействия: пока это выгодно для нас, мы не попадём в зависимость от Пекина. Однако надо развивать торговлю и с другими дружественными странами», — заключил Данильцев.