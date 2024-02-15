Вслед за Германией: почему экономики Японии и Великобритании вошли в рецессию

Экономики Японии и Великобритании вошли в рецессию во второй половине 2023-го, свидетельствует опубликованная в четверг, 15 февраля, официальная статистика двух стран. Более того, как ранее стало известно, спад ВВП по итогам прошлого года был зафиксирован ещё в одном государстве «Большой семёрки» — в Германии. По мнению экспертов, одной из главных причин наблюдаемой динамики стал высокий уровень инфляции в результате удорожания энергоресурсов. Отчасти специалисты объясняют это последствиями введённых ограничений против России. Причём, в то время как три страны G7 столкнулись с падением ВВП, экономика РФ в 2023 году сумела полностью оправиться от санкционных потерь.

В IV квартале (с октября по декабрь) 2023 года объём валового внутреннего продукта Японии снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 15 февраля, отчёте правительства страны.

По данным кабмина, с июля по сентябрь 2023-го динамика японского ВВП тоже была отрицательной. За этот период показатель уменьшился на 0,8%.

Таким образом, экономический спад в азиатском государстве продолжается уже два квартала подряд. Подобное положение дел традиционно принято считать началом технической рецессии.

«Одной из причин послужило то, что в Японии сократился внутренний спрос на фоне рекордной инфляции и снижения курса иены. Дело в том, что значительную часть энергоресурсов и продовольствия страна завозит из-за рубежа, поэтому ослабление нацвалюты привело к резкому удорожанию топлива, продуктов питания и всех остальных импортных товаров для потребителей», — объяснил RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также по теме «У нас нет экономического роста»: почему в немецком правительстве заявили о потере конкурентоспособности ФРГ Ситуация в сфере розничной торговли в Германии стала самой тяжёлой за последние три года, считают немецкие предприниматели. Компании...

Кроме того, дополнительным вызовом для Токио стало общее замедление мировой экономики в 2023 году и, как следствие, снижение потребительской активности в странах — импортёрах японской продукции. На это в беседе с RT указал доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

«Спад глобального спроса на товары привёл к существенному снижению уровня японских поставок на зарубежные рынки. Это во многом и ввергло страну в рецессию», — отметил Суверов.

Примечательно, что Япония оказалась не единственной экономикой «Большой семёрки», вошедшей в рецессию по итогам прошлого года. Так, снижение ВВП в III и IV кварталах 2023-го (на 0,1 и 0,3% соответственно) было зафиксировано и в Великобритании, о чём в четверг сообщила национальная статистическая служба страны.

«В Соединённом Королевстве тоже снизился потребительский спрос из-за разгона инфляции и падения реальных доходов населения. При этом для борьбы с подъёмом цен Банк Англии установил высокие процентные ставки, которые тоже стали триггером рецессии», — пояснил Сергей Суверов.

Ранее погружение своей экономики в рецессию признала ещё одна страна G7 — Германия. Как подсчитали в Федеральном статистическом управлении ФРГ, по итогам всего 2023 года немецкий ВВП сократился на 0,3%.

«По Германии во многом ударили последствия антироссийских санкций. В частности, после отказа от наших углеводородов Берлину пришлось покупать сырьё у других поставщиков, но уже по более высоким ценам. Это, в свою очередь, негативно отразилось на производственных мощностях ФРГ. Более того, ограничения против Москвы повлияли и на Британию с Японией в том смысле, что энергоресурсы для них тоже сильно подорожали», — добавил Суверов.

Лидеры стран G7

Gettyimages.ru

© Michael Kappeler / Picture alliance

В разные стороны

Напомним, с 22 февраля 2022 года страны G7 вместе с союзниками начали вводить масштабные экономические санкции против России и за это время одобрили уже почти 16,6 тыс. различных ограничений. Из них порядка 1,8 тыс. были утверждены государствами ЕС, чуть больше 1,7 тыс. — Великобританией, а свыше 1,2 тыс. — Японией (по информации специализированной базы данных Castellum.AI).

Помимо энергетики, рестрикции затронули авиацию, торговлю, финансовый сектор и банковскую отрасль. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Также по теме Быстрее стран ЕС и G7: почему экономика России выросла сильнее ожиданий в 2023 году По предварительной оценке Росстата и Минэкономразвития, в 2023 году российский ВВП вырос на 3,6% вместо ожидавшихся ранее 2,8% и...

В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальное снижение составило лишь 1,2% и оказалось даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020 году (2,7%) и кризисных 2015 (2%) и 2009 (7,8%) годах, свидетельствуют материалы Минэкономразвития РФ и Международного валютного фонда.

Более того, ранее специалисты МВФ и других международных организаций предполагали, что в 2023 году ВВП России продолжит сокращаться. Однако экономика сумела полностью отыграть санкционные потери и выросла сразу на 3,6%.

Таким образом, страна не просто выдержала беспрецедентное внешнее давление, но и продолжила уверенно развиваться. Об этом 2 февраля заявил президент Владимир Путин на форуме «Всё для Победы!».

«Вся экономика продемонстрировала устойчивость... Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать известный жест, не буду этого делать... Ничего у них не получится. А наша экономика растёт, в отличие от их экономик, и сегодня... по паритету покупательной способности (ППС)... стала первой в Европе, пятой в мире. И этот процесс будет нарастать», — подчеркнул глава государства.

AP

© Alexei Danichev / Pool Sputnik Kremlin

Поясним: ВВП по ППС — это общая стоимость всех произведённых товаров и услуг, вычисленная с учётом различий в уровне цен и валютных курсов в разных странах. Считается, что этот индикатор лучше отражает реальную ситуацию в экономике.

По данным Всемирного банка, ещё в 2017 году пятью крупнейшими экономиками мира по ППС были Китай, США, Индия, Япония и Германия. Шестую строчку на тот момент занимала Россия, а седьмую — Великобритания. Впрочем, к настоящему моменту Соединённое Королевство откатилось на десятую позицию, уступив Индонезии, Франции и Бразилии, в то время как РФ вышла на пятое место, опередив ФРГ.

Более того, с учётом последних тенденций Россия в обозримой перспективе может подняться ещё выше в глобальном рейтинге. Такую точку зрения ранее выразил министр экономического развития страны Максим Решетников.