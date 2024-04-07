«Запугивая вторичными санкциями»: Минфин США пригрозил Китаю «серьёзными последствиями» в случае поддержки России

Глава Минфина США Джаннет Йеллен пригрозила КНР «серьёзными последствиями», если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию в конфликте с Украиной. По мнению Йеллен, компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку или иное содействие российской оборонно-промышленной базе. Кроме того, глава американского Минфина считает, что растущие производственные мощности КНР якобы наносят вред самому Китаю и производителям в других странах. По мнению экспертов, подобные заявления Вашингтона говорят об экономической агонии США и утрате глобального превосходства на международной арене.

Глава Минфина США Джаннет Йеллен пригрозила Китаю «серьёзными последствиями», если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию в конфликте с Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте американского ведомства, по итогам встречи Йеллен с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Гуанчжоу.

«Министр Йеллен подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку российской войне против Украины, включая содействие российской оборонно-промышленной базе, и что в ином случае могут быть серьёзные последствия. Она отметила, что действия США по (обеспечению. — RT) национальной безопасности в экономической сфере основываются на чётко сформулированных опасениях в области нацбезопасности, носят узконаправленный характер и осуществляются транспарентно», — говорится в сообщении Минфина.

Также по теме «Продолжают пытаться давить»: США призвали компании Китая не помогать России в обходе санкций Компании Китая не должны помогать России в обходе санкций и оказывать материальную поддержку, заявила министр финансов США Джанет...

Ранее, 2 апреля, президент США Джо Байден во время телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность тем, что Пекин поддерживает российский ВПК и якобы «оказывает этим влияние на европейскую и трансатлантическую безопасность».

Кроме того, во время переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Йеллен выразила обеспокоенность «широтой и масштабами нерыночной политики и практики Китая», а также их влиянием на американских работников и компании.

«Она отметила признаки растущего избытка производственных мощностей в ряде секторов экономики Китая и настоятельно призвала принять меры для решения этих проблем», — говорится в сообщении американского Минфина.

Йеллен считает, что растущее производство КНР якобы наносит вред самому Китаю и производителям в других странах, поэтому КНР следует сократить свои промышленные мощности, которые оказывают давление на другие экономики и создают «риски в новых секторах», сообщает агентство Reuters, ссылаясь на выступление американского министра в Гуанчжоу.

«Йеллен воздержалась от выражения каких-либо угроз насчёт создания новых торговых барьеров, однако в ходе своего визита в Гуанчжоу заявила, что не исключает принятия дополнительных мер для защиты формирующейся американской цепи поставок электромобилей, аккумуляторов (систем преобразования. — RT) солнечной энергии и других товаров от китайского импорта, (поставляемого. — RT) по сниженной цене», — говорится в материале Reuters.

Как отмечают журналисты агентства, ряд экспертов в области торговли рассматривают участившуюся критику США в адрес китайской экономической модели как первый шаг к повышению США тарифов на китайские электромобили и товары на основе чистой энергии «для защиты американской промышленности».

Реакция Пекина

В свою очередь, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров с Йеллен выразил «серьёзную обеспокоенность» в связи с усиливающимися рестрикциями со стороны США в торгово-экономической сфере, сообщает Центральное телевидение Китая. По словам вице-премьера, китайская сторона также дала Вашингтону «доскональный ответ» по вопросам, которые касаются использования национальных производственных мощностей.

Ранее, 28 марта, газета China Daily назвала примером двойных стандартов заявление американской стороны об избыточных мощностях КНР, поскольку Запад сам использует такую схему «на протяжении веков».

Минфин КНР

AP

© Ng Han Guan

«В то время как с точки зрения элементарной экономики после удовлетворения внутреннего спроса избыточные товары естественным образом находят другие рынки и западные государства поступают так на протяжении веков, когда речь заходит о Китае, это становится «проблемой избыточных мощностей», представляющей опасность для всего мира», — подчёркивают журналисты издания.

«Из ряда вон выходящие заявления»

Как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, заявления министра финансов США Йеллен очень чётко укладываются «в политику неоколониализма Соединённых Штатов».

«Подобными выпадами американский министр демонстрирует, что США продолжают оценивать Китай как зависимый от них субъект в международных отношениях либо как второсортную державу. Для американцев этот подход за последние 30 лет, к сожалению, стал нормой. Им очень сложно перестроиться и предложить миру равноправные отношения. США по-прежнему применяют диктаторские подходы, пытаясь из последних сил давить на Китай», — сказал Семибратов в комментарии RT.

Однако подобные заявления на самом деле говорят лишь об экономической агонии США и утрате глобального превосходства на международной арене, поскольку КНР не допускает вмешательства в свои суверенные дела, констатировал Семибратов.

«Не только требование не помогать России, но и слова о том, что Китай обладает слишком большим промышленным потенциалом, являются из ряда вон выходящими заявлениями. С тем же успехом Соединённые Штаты могли бы потребовать от КНР сократить своё собственное население и уменьшить его благосостояние. Это действительно уже похоже в некоторой степени на политическую шизофрению», — считает Семибратов.

Также по теме Обмен компетенциями: как Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в военной сфере Российские и китайские военные укрепят двустороннее сотрудничество в сфере безопасности. Об этом заявили глава Минобороны России...

В Пекине, конечно, приняли к сведению заявления американской стороны, но явно не намерены к ним прислушиваться, судя по комментариям вице-премьера Госсовета КНР, полагает аналитик.

«Китайские власти в очередной раз убедились, что американцы не собираются отходить от своих традиционных принципов и рассматривать Китай как равнозначного партнёра. А США, по всей видимости, намерены продолжать давить КНР таможенными пошлинами и санкциями», — отметил Семибратов.

Однако для реализации такой стратегии Соединённым Штатам не хватит инструментов, поскольку экономики двух стран «тесно переплетены», считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Ведь не в первый раз заявляется американцами, что они могут пойти на те или иные меры, если Китай будет оказывать России помощь. Об этом говорилось с самого начала СВО, но какого-то серьёзного влияния на КНР это не оказало. Китай до сих пор придерживается довольно последовательной позиции по конфликту на Украине», — сказал Кашин в беседе с RT.

Напомним, Пекин считает, что американские власти не должны продолжать разжигать украинский конфликт. Как заявил 14 февраля постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь во время заседания Совбеза всемирной организации, США следует «немедленно прекратить подливать масло в огонь» за счёт поставок оружия и подрывать дипломатические усилия международного сообщества по урегулированию ситуации на Украине.

При этом Кашин напомнил, что КНР не поставляет России летальные вооружения и его компоненты, а активно наращивает экономическое сотрудничество с Москвой, в первую очередь — промышленное.

«Такое партнёрство позволяет российскому государству наращивать объёмы производства и развивать свою экономику. Как раз последнее больше всего и злит США, которые так хотели добиться разрушения экономики РФ. По этой причине Соединённые Штаты пытаются прежде всего давить на китайские компании, запугивая их вторичными санкциями за сотрудничество с Россией. Такая политика до сих пор не возымела значимого успеха, но американцам надо хоть что-то делать, и они демонстрируют бурную деятельность по этому направлению на уровне риторики», — пояснил аналитик.

Белый дом

Gettyimages.ru

Стоит отметить, что, по данным Главного таможенного управления КНР, по итогам 2023 года российско-китайский товарооборот вырос более чем на четверть и впервые превысил $240 млрд. Причём с наступлением 2024 года объём взаимной торговли продолжил рост и с января по февраль увеличился на 9,3% в годовом выражении — до $37,01 млрд.

На фоне успешного развития российско-китайского сотрудничества заявления министра финансов США с угрозами в адрес китайских компаний из-за наращивания связей с Россией выглядят «достаточно нелепо», сходятся во мнении аналитики.

«По сути, Вашингтон диктует суверенному китайскому государству условия его существования, вмешиваясь во внутренние дела и политический курс КНР. Но самому Вашингтону вместо сотрудничества с Россией предложить Пекину особо нечего, кроме новых пошлин и рестрикций, которые также сложно реализуемы в силу специфики двух экономик», — заключил Кашин.