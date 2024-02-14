Китай в ООН призвал Запад прекратить «подливать масла в огонь» на Украине

Китай поддержал Россию в ООН и призвал Запад прекратить поставки оружия Украине, пишет Newsweek.

Как заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, США должны прекратить отправку оружия украинской армии, чтобы дать возможность для дипломатических усилий.

«Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масла в огонь и прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — сказал дипломат.

8 февраля российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телефону обсудили ситуацию на Украине.