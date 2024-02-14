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Китай в ООН призвал Запад прекратить «подливать масла в огонь» на Украине

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Китай поддержал Россию в ООН и призвал Запад прекратить поставки оружия Украине, пишет Newsweek.
Китай в ООН призвал Запад прекратить «подливать масла в огонь» на Украине
  • AP

Как заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, США должны прекратить отправку оружия украинской армии, чтобы дать возможность для дипломатических усилий.

«Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масла в огонь и прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — сказал дипломат.

8 февраля российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телефону обсудили ситуацию на Украине.

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