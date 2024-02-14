Китай в ООН призвал Запад прекратить «подливать масла в огонь» на Украине
- AP
Как заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, США должны прекратить отправку оружия украинской армии, чтобы дать возможность для дипломатических усилий.
«Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масла в огонь и прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — сказал дипломат.
8 февраля российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телефону обсудили ситуацию на Украине.