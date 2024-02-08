RT в Telegram
Подпишись

Путин и Си Цзиньпин по телефону затронули ситуацию на Украине

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телефону обсудили в том числе ситуацию на Украине.
Путин и Си Цзиньпин по телефону затронули ситуацию на Украине
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Си Цзиньпин заявил, что Россия и КНР должны вместе противостоять внешнему вмешательству.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить