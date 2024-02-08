Путин и Си Цзиньпин по телефону затронули ситуацию на Украине
Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телефону обсудили в том числе ситуацию на Украине.
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
«Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», — говорится в сообщении.
В ходе разговора Си Цзиньпин заявил, что Россия и КНР должны вместе противостоять внешнему вмешательству.
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