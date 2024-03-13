«Высокий уровень партнёрства»: как проходят учения России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024»

Начались совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024». Манёвры проходят в акватории Оманского залива Аравийского моря. Главной целью тренировок заявлена отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности, сообщили в российском Минобороны. По данным ведомства, в учениях задействован отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг», а также корабли, катера и морская авиация военно-морских сил Ирана и Китая. Всего в манёврах участвуют более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров армий трёх стран. Как отмечают эксперты, учения призваны продемонстрировать высокий уровень взаимодействия сторон в военной сфере, а также повысить безопасность в регионе.

Во вторник, 12 марта, стартовали совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024», сообщили в российском Минобороны. Манёвры проходят в акватории Оманского залива Аравийского моря, уточнили в ведомстве.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» приступил к отработке практических задач совместного международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности — 2024» с кораблями ВМС Ирана и Китая», — говорится в сообщении.

Главная цель совместных тренировок — отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности, заявили в российском оборонном ведомстве.

Также по теме «Реагировать на конкретные угрозы»: Россия и Китай начинают военное учение в Японском море Тихоокеанский флот отправил свои боевые корабли для участия в совместном с ВМС Китая учении «Север. Взаимодействие — 2023», которое...

«В ходе учений боевые корабли трёх стран выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработают элементы по освобождению захваченного пиратами судна», — сообщили в Минобороны РФ.

В манёврах задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров армий трёх стран, а также вертолёты морской авиации.

Ранее в российском оборонном ведомстве уточнили, что, помимо ракетного крейсера «Варяг» и модернизированного «Маршала Шапошникова», в учениях примут участие два боевых корабля и судно снабжения ВМС КНР, а также более десяти кораблей, катеров, судов обеспечения и три вертолёта ВМС Ирана.

Впервые в качестве наблюдателей в учениях выступят представители военно-морских сил Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.

История манёвров

Напомним, международные военно-морские учения «Морской пояс безопасности» проводятся уже в шестой раз. Впервые такие манёвры прошли в акватории Аравийского моря в 2018 году. Каждый год в тренировках на постоянной основе участвуют военные корабли России, Ирана и Китая.

В 2023 году в учениях, которые проходили с 15 по 17 марта в районе иранского порта Чахбехар, был задействован фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — первый в мире штатный носитель гиперзвукового ракетного оружия.

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг»

© Ильдус Гилязутдинов

Как сообщали в пресс-службе Северного флота ВМФ РФ, участники отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. Был задействован отряд российских кораблей: помимо фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в него также вошёл средний морской танкер «Кама». Китай предоставил для учений эскадренный миноносец ВМС КНР «Нанжинг». ВМС Ирана задействовали фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор», ракетный катер «Тондар», малый ракетный корабль «Зерех», судно снабжения «Сиржан», транспортное судно «Шахид Назери», а также другие корабли и суда.

Морской этап учений предполагал артиллерийские стрельбы как днём, так и в ночное время, а также тренировку по освобождению захваченного судна, оказание помощи кораблю, который по сценарию учений терпит бедствие в море.

«Помогут обезопасить регион»

Как отметил в беседе с RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, совместные учения России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024» призваны продемонстрировать высокий уровень взаимодействия сторон в военной сфере.

«Россия и Китай показывают высокий уровень своего партнёрства с Ираном, а также то, что они могут присутствовать в регионе, который находится далеко от общих границ, и влиять там на ситуацию. В то же время эти манёвры демонстрируют, что РФ и КНР готовы оказывать поддержку иранской стороне, в том числе в обеспечении безопасности его морских коммуникаций на фоне нестабильной ситуации в регионе. Напомню, что Китай получает существенную долю своего импорта нефти из Ирана, а для России исламская республика — очень важный экономический партнёр», — пояснил Кашин в комментарии RT.

По его словам, совместная корабельная группировка трёх стран решает «конкретно военные задачи», в частности по обмену опытом.

«Российский флот имеет такие боевые возможности, со спецификой которых было бы полезно ознакомиться странам-партнёрам. Кроме того, ВМФ РФ имеет опыт, который наверняка пригодится военным Ирана и Китая. У иранской стороны тоже есть немало интересных наработок», — сказал аналитик.

Необходимость тренировок Кашин объяснил тем, что регион, в котором проходят манёвры, «становится точкой напряжения».

«Россия, Иран и Китай обеспокоены действиями Запада, который может негативно влиять на морскую торговлю в этом регионе. Основная задача — обеспечить безопасность морской торговли. Россия после введения западных санкций создаёт собственный флот танкеров, и этот процесс требует обеспечения приемлемого уровня безопасности в регионе. Что касается Ирана, он периодически сталкивается с актами пиратства, когда иранские торговые суда захватываются, а их груз перепродаётся. Тегерану приходится со своей стороны предпринимать активные ответные меры, в том числе участвовать в совместных учениях с РФ и КНР», — отметил эксперт.

Иранские моряки на эсминце «Дейламан»

AP

© Iranian Army

Для Китая также важна безопасность его морских коммуникаций, заметил Кашин.

«Это острый вопрос для Пекина, поскольку КНР импортирует большое количество нефти по морским путям. И если Россия направила корабли из состава Тихоокеанского флота, то китайская сторона, по всей видимости, использует свои суда, которые постоянно присутствуют в Аравийском море в рамках операций по патрулированию проблемных зон возле Африканского Рога. Поэтому у всех трёх стран есть общий интерес в проведении совместных учений, которые помогут обезопасить регион», — пояснил эксперт.

Присутствие иностранных наблюдателей на манёврах Кашин объяснил важностью для трёх стран показать «определённый уровень доверия» со стороны других государств.

«Особенно важно присутствие Индии, которая всегда очень внимательно следит за любой активностью китайского флота. Индийским властям нужно видеть, что всё, что происходит, не направлено против них. Точно так же, я думаю, Ирану важно поддерживать отношение максимальной прозрачности и доверия в этих вопросах с Пакистаном. Приглашение Азербайджана обусловлено тем, что эта страна хотя и не имеет выхода к океану, но обладает большим значением в рамках геополитики региона. ЮАР — член БРИКС и страна, которая проводит определённый объём торговли через океан», — пояснил аналитик.

В свою очередь, подполковник запаса Олег Шаландин считает, что на учениях в первую очередь будут отрабатываться слаживание действий и система управления разнородных сил.

«Практические меры в рамках тренировок направлены на отражение провокаций, которые могут возникнуть в сфере безопасности судоходства. Учения выступают как один из способов противодействия таким вызовам», — отметил эксперт в беседе с RT.

Обеспечение безопасности судоходства в регионе сегодня является особенно актуальной проблемой из-за действий йеменских хуситов, направленных против операции израильской армии в секторе Газа, — гражданское судоходство в регионе оказалось под угрозой, обращают внимание аналитики.

«Силы РФ, Ирана и КНР будут наверняка наблюдать за авианосной ударной группой США в Персидском заливе, чтобы снизить риски разрастания арабо-израильского конфликта в большую войну», — сказал Шаландин.

Эксперт уверен, что учения «Морской пояс безопасности — 2024» соотносятся с долгосрочными стратегическими задачами России, Ирана и Китая, а также помогут положительно повлиять на геополитическую ситуацию в регионе.

«Эти три страны создают систему безопасности в регионе за счёт проведения такого рода учений, преследуя как национальные интересы, так и общие цели. Это в первую очередь обеспечение безопасности на морских коммуникациях, а также снижение активности группировки США, которая побоится встревать в арабо-израильский конфликт какими-то конкретными военными мерами, зная, что Россия, Иран и Китай занимают устойчивые позиции в регионе», — заключил Шаландин.