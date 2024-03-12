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Корабли ВМФ России начали военно-морские учения в Оманском заливе

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Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота России совместно с кораблями Военно-морских сил Ирана и Китая начали военно-морские учения в Оманском заливе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» приступил к отработке практических задач совместного международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности — 2024» с кораблями ВМС Ирана и Китая», — говорится в заявлении. 

По данным ведомства, учения направлены на отработку обеспечения безопасности в море.

В ходе учений корабли трёх стран намерены выполнить совместное маневрирование, а также провести стрельбы по надводным и воздушным целям. Кроме того, флот отработает задачи по освобождению судна, захваченного пиратами. 

Уточняется, что в учениях задействовано более 20 кораблей. 

11 марта корабли Тихоокеанского флота во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыли на рейд порта Чехбехар в Иране.

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