Минобороны: корабли ВМФ России прибыли на учения в Иран

Корабли Тихоокеанского флота во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыли на рейд порта Чехбехар в Иране на учения «Морской пояс безопасности — 2024», заявили в Минобороны России.

РИА Новости

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Сообщается, что в манёврах также будут участвовать корабли, катера и морская авиация Военно-морских сил Ирана и Китая. «В качестве наблюдателей выступят представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР», — говорится в заявлении. Практическая часть манёвров состоится в акватории Оманского залива Аравийского моря. Главной целью учений является отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности. Ранее пресс-служба ТОФ сообщила, что крейсер «Варяг» отразил авианалёт «противника» в Аравийском море.