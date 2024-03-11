RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: корабли ВМФ России прибыли на учения в Иран

Короткая ссылка
Корабли Тихоокеанского флота во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыли на рейд порта Чехбехар в Иране на учения «Морской пояс безопасности — 2024», заявили в Минобороны России.
Минобороны: корабли ВМФ России прибыли на учения в Иран
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Сообщается, что в манёврах также будут участвовать корабли, катера и морская авиация Военно-морских сил Ирана и Китая.

«В качестве наблюдателей выступят представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР», — говорится в заявлении.

Практическая часть манёвров состоится в акватории Оманского залива Аравийского моря. Главной целью учений является отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности.

Ранее пресс-служба ТОФ сообщила, что крейсер «Варяг» отразил авианалёт «противника» в Аравийском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить