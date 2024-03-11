Минобороны: корабли ВМФ России прибыли на учения в Иран
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Сообщается, что в манёврах также будут участвовать корабли, катера и морская авиация Военно-морских сил Ирана и Китая.
«В качестве наблюдателей выступят представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР», — говорится в заявлении.
Практическая часть манёвров состоится в акватории Оманского залива Аравийского моря. Главной целью учений является отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности.
Ранее пресс-служба ТОФ сообщила, что крейсер «Варяг» отразил авианалёт «противника» в Аравийском море.