Светская жизнь в розыске: скрывавшаяся 16 лет от правосудия Антонина Мартынова летала по стране и жила в столице

Находясь в федеральном розыске, Антонина Мартынова, обвиняемая в покушении на собственную дочь, вела светский образ жизни: посещала концерты, выставки и театральные постановки в столице. Как выяснил RT, женщина даже летала на самолётах по стране. Напомним, Мартынова сбежала вместе с двухлетней дочерью Алисой после того, как в 2008 году суд присяжных признал её виновной в попытке убийства ребёнка. Беглянка 16 лет скрывалась от правоохранителей.

Антонина Мартынова, которая 16 лет находилась в федеральном розыске по обвинению в покушении на собственную дочь, вела открытый образ жизни: путешествовала по стране, в том числе на самолётах, и активно посещала светские мероприятия Москвы, выяснил RT. Редакция пообщалась со знакомыми Мартыновой, источниками, близкими к следствию, а также проанализировала её соцсети, которые женщина вела под чужими именами.

Скрылась в Москве

Жительница Великого Новгорода Антонина Мартынова скрылась от следствия в конце июля 2008 года — сразу после того, как присяжные заседатели признали её виновной в покушении на дочь Алису.

По версии обвинения, в 2007 году женщина хотела избавиться от дочери, якобы мешавшей ей строить личную жизнь со вторым супругом — Кириллом Мартыновым*. Следствие считает, что Мартынова протиснула двухлетнего ребёнка сквозь прутья лестничного ограждения на третьем этаже новгородского общежития и сбросила вниз.

Сама Антонина настаивала, что это был несчастный случай. По версии защиты, она недоглядела за дочкой и не заметила, как та вышла на площадку, пробралась сквозь ограждение лестницы и упала. По словам женщины, она пыталась схватить Алису, но не успела.

Уголовное дело и побег Мартыновой вызвали огромный общественный резонанс: ходили предположения, что женщина уехала в Казахстан или на Украину, а к организации побега причастен её муж.

«В редакции «Новой» знали, что Кирилл поддерживал отношения с женой после её побега, — рассказал RT на условиях анонимности бывший журналист издания. — Но потом у Антонины появился новый молодой человек».

К слову, Мартыновы до сих пор состоят в законном браке. Об этом сама Антонина сообщила на суде 16 апреля 2024 года.

Проживала в элитном ЖК

После побега Антонина стала представляться людям Анной, а Алису переименовала в Марию. При этом никаких документов у ребёнка никогда не было — даже свидетельство о рождении Алиса получила в новгородском роддоме уже после задержания матери.

19-летняя Алиса Фёдорова на судебном заседании в Великом Новгороде

RT

RT установил несколько страниц в соцсетях, которые Мартынова вела под псевдонимом, а также под именами Анны и Марии. На одной из них последний пост она выставила за семь часов до задержания. Женщина была подписана на паблики, посвящённые литературе, театру, философии, эзотерике и самообразованию. В частности, её интересовало изучение японского языка.

По данным RT, предположительно, в 2015 году Антонина Мартынова познакомилась в соцсетях с предпринимателем из Москвы Виктором (имя изменено), который сейчас руководит IT-проектами одной из думских партий.

Виктор вёл несколько страниц в соцсетях под разными именами. С одной из них начиная с 2016-го года он оставлял лайки под постами Антонины Мартыновой. До недавнего времени он также был у неё в списке друзей, однако после задержания Антонины удалил свою страницу.

Один из источников RT предполагает, что на самом деле беглянка была знакома с мужчиной ещё в 2008 году, когда жила с Кириллом Мартыновым. «Мартынов и Виктор тогда крутились в одной политической тусовке», — говорит собеседник.

Помимо управления IT-проектами, Виктор успешно занимается бизнесом. Согласно открытым данным, с ним связаны девять организаций. Их суммарная выручка составляет 2,2 млрд рублей в год, а чистая прибыль — 59 млн рублей. В некоторых из них Виктор является генеральным директором, в других — соучредителем.

В Москве Антонина и Виктор жили в квартире в элитном жилом комплексе, принадлежащей мужчине. Из утечек баз сервисов доставок еды следует, что на адрес часто заказывали еду с телефонов, принадлежавших Мартыновой и Виктору, который писал в комментариях курьерам, что «заказ заберёт Анна».

RT также выяснил, что Мартынова могла пользоваться банковскими картами, оформленными на знакомых её гражданского мужа. При этом в качестве электронной почты, привязанной к одной из карт, был указан партийный электронный адрес.

Ездила на метро, летала на самолётах

Судя по страницам Мартыновой в соцсетях, в последние годы она регулярно посещала культурные мероприятия в Москве вместе с друзьями. Женщина рассказывала о многочисленных театральных постановках и художественных выставках, на которых она была, рассуждала о музыке, искусстве и философии.

Летом 2020 года она писала, что участвовала в организации культурного фестиваля. По её словам, ей писали десятки участников со словами благодарности за мероприятие.

В одном из постов за октябрь прошлого года Мартынова писала, что «очень любит ездить в Московском метрополитене».

Мартынова также часто ходила в походы. В одном из туристических пабликов она от имени Анны приглашала подписчиков присоединиться к ней и Виктору в выходные, чтобы «пойти в лесочек, пострелять из луков, попить чаю и вот это всё».

После задержания Антонина Мартынова была в тех же ботинках, что и в одном из походов, о котором она рассказала на своей странице в соцсетях

Часто к своим постам Мартынова прикрепляла фотографии ног в том месте, где она была с близкими. На одном из кадров Мартынова стоит в тех же кедах, в которых она была после задержания.

RT связался с близкой подругой Мартыновой, которая часто сопровождала её на светских выходах в Москве. Женщина работает психотерапевтом. Она отказалась от комментариев.

В 2019 году Виктор купил дом в Симметричном проезде в Ставрополе за 10 млн рублей, куда перебрался жить вместе с Антониной и Алисой.

В городе Мартынова посещала торговый центр на улице Генерала Маргелова, куда ездила на такси за наличный расчёт, а также забирала посылки в пунктах СДЭК, расположенных неподалёку от её дома.

При этом Антонина и Виктор продолжали часто приезжать в Москву и путешествовать по другим городам.

Так, в августе 2023 года Мартынова рассказывала на своей странице, что прилетела на самолёте в Оренбург, и выставила фотографию городского аэропорта.

Кадр из самолёта, который опубликовала на своей странице Антонина Мартынова. Женщина написала, что особенно любит такой вид из иллюминатора

Соседи Антонины и Виктора по частному посёлку в Ставрополе рассказали RT, что семья жила достаточно замкнуто. Мужчина представился айтишником, а женщина — домохозяйкой. Ни с кем из соседей дружбы они не заводили, только здоровались и периодически куда-то уезжали.

Сама вышла к полицейским

Правоохранители узнали, где проживает Мартынова, после того, как с ними согласился сотрудничать один из её давних приятелей. Мужчина написал Антонине в соцсетях, полицейские выяснили её номер телефона и зафиксировали местонахождение, рассказал источник RT, близкий к следствию.

«Полицейские в Ставрополе были готовы зайти в дом с обысками, но этого не понадобилось. Сотрудники знали, что вечером 22 марта к дому приедет сожитель Мартыновой, а чуть позже из дома вышла сама Антонина», — сказал собеседник.

По его словам, Мартынова выглядела напуганной, а её дочь — заплаканной. Женщина отказалась представляться настоящим именем, пока у неё в отделении полиции не взяли отпечатки пальцев.

«Только когда пальцы сравнили с её дактокартой, она призналась, что её зовут Антонина Мартынова. Но на камеру всё равно говорить отказалась. А вот дочь сразу представилась сотрудникам полиции Марией. А когда один из них спросил у неё, является ли она Алисой, утвердительно кивнула», — добавил источник.

По его словам, после задержания в отделение полиции за Мартыновой приехал Виктор. Мужчина заявил, что ничего не знал о прошлом сожительницы, познакомился с ней несколько лет назад в интернете и знал её под другим именем. RT связался с мужчиной, однако тот бросил трубку, как только услышал, что ему звонят журналисты.

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Сама Мартынова на допросе и суде заявила, что ни с кем не сожительствовала и жила в доме знакомого только вместе с дочерью.

С апреля Новгородский областной суд начал рассмотрение вердикта присяжных 16-летней давности.

Дочь Мартыновой во время выступления в суде тоже сказала, что жила в доме только с мамой. 19-летняя девушка сообщила суду, что «только недавно узнала обо всей этой истории» с уголовным делом в отношении Мартыновой.

По данным RT, девушка никогда не посещала школу и не была на официальном домашнем обучении. Сама Мартынова на допросе рассказала, что нанимала для дочери частных репетиторов и покупала образовательные курсы в сети, чтобы обеспечить ребёнку образование.

На последнем судебном заседании сторона защиты ходатайствовала о проведении генетической экспертизы, чтобы точно установить родство между Алисой и Антониной. Суд в этом отказал, отметив, что подсудимая и 19-летняя потерпевшая по делу признают друг друга как мать и дочь.

Следующее судебное заседание назначено на 2 мая.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.