«Жила с мамой в Ставрополе»: в суде выступила дочь скрывавшейся 16 лет Антонины Мартыновой

В Великом Новгороде прошло судебное заседание по делу 39-летней Антонины Мартыновой, которую 16 лет назад коллегия присяжных признала виновной в попытке убийства своей двухлетней дочери Алисы. Сразу после вердикта суда Мартынова сбежала вместе с ребёнком и находилась в федеральном розыске, пока её не задержали в марте этого года. На заседании 16 апреля присутствовала и сама Алиса, которой сейчас 19 лет.

16 апреля в Новгородском областном суде прошло заседание по резонансному уголовному делу в отношении Антонины Мартыновой, которую в 2008 году суд присяжных признал виновной в покушении на двухлетнюю дочь Алису (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Женщина сбежала вместе с ребёнком сразу после обвинительного вердикта и 16 лет находилась в федеральном розыске.

Мартынову задержали 22 марта в частном доме в Ставрополе, где, по данным RT, она жила с повзрослевшей дочерью и гражданским мужем. Теперь суд должен вынести приговор на основании вердикта присяжных 16-летней давности.

Выпала или сбросили?

Так называемое новгородское дело в 2007 году стало широко известно в сети: его обсуждали блогеры и журналисты, депутаты писали в правоохранительные органы запросы с просьбой внимательно разобраться в случившемся. 22-летнюю Антонину Мартынову обвинили в покушении на дочь после того, как Алиса, которой тогда было два года и семь месяцев, упала в лестничный пролёт с третьего этажа общежития.

Мартынова настаивала на своей невиновности. По её версии, она отвлеклась, а когда выбежала на площадку и увидела, что дочь пролезла сквозь лестничное ограждение, попыталась схватить ребёнка, но не успела.

Сторона обвинения опиралась на показания свидетеля, 11-летнего мальчика. По словам школьника, он стоял на четвёртом этаже и видел, как Антонина просунула ребёнка через решётку ограждения и сбросила вниз.

Как выяснил RT, несколько лет спустя Антонина Мартынова через соцсети познакомилась с москвичом Виктором (имя изменено), с которым они стали жить вместе в районе Раменки на западе столицы. Сейчас мужчина занимает должность руководителя IT-проектов в одной из думских партий.

Пять лет назад Виктор приобрёл на своё имя дом в Ставрополе за 10 млн рублей и переехал туда с Антониной и Алисой. Согласно базам данных доставок еды, которые были слиты в сеть, Мартынова пользовалась именем Анна. В соцсетях она также представлялась Татьяной.

Дело о покушении на убийство

Дело о покушении на убийство

RT нашёл предполагаемые страницы женщины во «ВКонтакте». Она, например, писала в ставропольском сообществе любителей походов и приглашала единомышленников провести выходные на природе с ней и Виктором.

После того как Мартынову задержали, сожитель заявил правоохранителям, что ничего не знал о её прошлом. RT связался с Виктором, однако он отказался от комментариев.

Сама Антонина Мартынова на суде заявила, что в частном доме она жила только с дочерью.

Стороны ходатайствуют об экспертизах

На судебное заседание 16 апреля сожитель Мартыновой не явился, однако пришла её 19-летняя дочь Алиса, которая проходит по делу как потерпевшая. Когда судья попросил девушку встать и обратился к ней по имени, указанному в документах, она не сразу отреагировала.

«Я отзываюсь на имя Мария, — сказала она. — Я только недавно узнала обо всей этой истории и поэтому считаю себя Марией. До этого (до задержания Мартыновой. — RT) я жила в Ставрополе с моей мамой».

Алиса также сообщила суду, что у неё никогда не было никаких документов, но за последние недели она смогла получить свидетельство о рождении. По словам девушки, она не посещала школу, была на домашнем обучении.

По данным RT, на допросе Антонина Мартынова рассказала правоохранителям, что через интернет нанимала для дочери частных репетиторов, покупала образовательные курсы и так занималась её образованием. Девочка никогда не была оформлена как ученица школы, поэтому сейчас у неё нет свидетельств об образовании.

Несмотря на то что Алиса и Антонина признают друг друга как мать и дочь, сторона защиты ходатайствовала о проведении генетической экспертизы, чтобы установить родство. Сама Алиса поддержала ходатайство.

Антонина Мартынова на заседании суда.

RT

«Моя клиентка даже не знала, как её зовут, — заявила на заседании официальный представитель потерпевшей адвокат Мария Воропинова. — Полагаю, что это должна была быть инициатива суда — идентификация личности человека, которого суд признал потерпевшим».

Адвокаты потерпевшей также ходатайствовали о проведении экспертизы, которую, по их мнению, необходимо было сделать ещё во время расследования инцидента.

«Мы считаем, что предварительное и судебное следствия были проведены не в полном объёме, в частности не была проведена баллистическая экспертиза. Мы хотели бы поставить перед экспертизой следующие вопросы: причинены ли имеющиеся на теле Алисы повреждения падением с высоты и есть ли на теле потерпевшей повреждения, полученные до момента падения?» — сказал представитель защиты.

Однако суд отказал в удовлетворении обоих ходатайств, посчитав, что в этом нет необходимости. Представитель защиты Андрей Лисицкий сказал в беседе с RT, что будет готов комментировать дело только после окончания его рассмотрения.

«Russia Today больше писать не о чем или сообщать? Занимайтесь другими делами! Что вы сосредоточились на этом деле? В конце я скажу сразу всё», — добавил адвокат.

Второй представитель защиты, Сергей Паничев, и представитель потерпевшей Мария Воропинова тоже отказались от комментариев.

По словам прокурора Николая Жукова, который участвует в деле как обвинитель, сторона защиты будет ходатайствовать о проведении нового судебного рассмотрения, поскольку 16 лет назад дело слушали в ином составе суда.

«Я считаю, что если обсуждение вердикта коллегии присяжных — это самостоятельная стадия судопроизводства, то оснований для нового рассмотрения этого дела нет. Что касается срока давности уголовного преступления, то по закону он был приостановлен на то время, которое подсудимая находилась в розыске», — отметил Жуков.

По его словам, тот факт, что Антонина Мартынова 16 лет скрывалась от правосудия, «ни в коем случае не станет» отягчающим обстоятельством при вынесении ей приговора.

«Всё в рамках предмета судебного разбирательства. То, что она сбежала, — лишь основание для избрания для неё меры пресечения в виде ареста в СИЗО», — сказал собеседник RT.

Обвинитель также попросил суд назначить Мартыновой судебно-психиатрическую экспертизу. Защита и пострадавшая против этого не возражали, суд ходатайство удовлетворил.