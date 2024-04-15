«Живу этой болью»: мать скрывавшейся 16 лет Антонины Мартыновой прокомментировала уголовное дело против дочери

RT разыскал мать Антонины Мартыновой, которая 16 лет назад сбежала со своей дочерью после того, как присяжные признали её виновной в покушении на девочку. Сама Мартынова, как и её мать, до сих пор настаивает на невиновности. Однако бывшие следователи по громкому «новгородскому делу», с которыми пообщался RT, уверены, что женщина специально выбросила двухлетнего ребёнка с лестницы дома. Спустя 16 лет суд в Великом Новгороде вынесет приговор Мартыновой.

Комната в общежитии в Великом Новгороде, в которой жила Антонина Мартынова, обвинённая в попытке убийства своей двухлетней дочери, до сих пор принадлежит фигурантке уголовного дела, выяснил RT. По этой причине мать Мартыновой не может продать жилплощадь. Сама женщина давно выехала из дома, в котором с её семьёй случилась беда.

Сейчас в этой комнате живёт арендатор, но регулярно получает квитанции за коммунальные услуги на имя Антонины Мартыновой.

26 февраля 2007 года с лестницы третьего этажа этого общежития упала маленькая Алиса, которой на тот момент было два года и семь месяцев. Девочка получила сотрясение мозга, ушиб тканей и потеряла три зуба. Её 21-летняя мать Антонина Мартынова сказала сбежавшимся на крики соседям, что недоглядела за ребёнком и не заметила, как та вышла на площадку, пробралась сквозь ограждение лестницы и не удержалась. По словам Мартыновой, она пыталась схватить Алису, но не успела.

Однако через минуту в коридор выбежал 11-летний Егор Кудров и, показав пальцем на Антонину, сказал, что «старшая девочка столкнула младшую». Школьник, который тем утром зашёл в общежитие за своим другом, рассказал, что стоял этажом выше и видел, как Мартынова специально протиснула дочь сквозь прутья и разжала руки.

Женщину обвинили в покушении на убийство ребёнка (ч. 3 ст. 30 ст.105 УК РФ). Её тогдашний муж журналист Кирилл Мартынов* (признан иноагентом, сейчас является главредом издания «Новая газета. Европа»**) начал широкую компанию в сети в поддержку Антонины.

Несмотря на это, 24 июля 2008 года коллегия присяжных вынесла вердикт, что Мартынова виновна в преступлении. Вскоре после этого женщина, которая находилась под подпиской о невыезде, сбежала с дочерью до оглашения приговора, а судебный процесс был приостановлен.

К фантазированию не склонен

Главными аргументами стороны обвинения в процессе были результаты следственного эксперимента и показания Егора Кудрова, единственного свидетеля, видевшего Мартынову с дочерью до падения.

Согласно обвинительному заключению, Кудров в ожидании своего приятеля от скуки ходил по лестничной клетке четвёртого этажа и периодически смотрел вниз. В какой-то момент он увидел на третьем этаже женскую голову и руки. Изначально Кудров принял Мартынову за девочку 15 лет.

«Эта женщина (Мартынова) вверх не посмотрела, а убрала свою голову, а затем молча протащила через вертикальные металлические прутья ограждения перил маленькую девочку правым боком... Алиса, которая была одета по-домашнему, молчала, только болтала ножками. Подержав Алису на вытянутых руках над межлестничным пролётом одну-две секунды, Мартынова разжала руки, и Алиса стала падать ногами вниз, а затем в воздухе развернулась и упала животом на каменный пол», — говорится в обвинительном заключении.

RT побывал на месте происшествия: сейчас этих решёток нет.

«Они были срезаны для производства следственного эксперимента. На место поставили новое ограждение», — рассказала RT бывший следователь по особо важным делам Дина Пальчук, которая сейчас занимается адвокатской практикой.

Она считает, что 11-летний свидетель говорил правду.

«С ребёнком работал специалист из экспертного учреждения. Если бы в показаниях мальчика-свидетеля были сомнения, то не было бы уголовного дела и расследования», — заявила собеседница.

Школьные учителя Кудрова характеризовали его как наблюдательного мальчика с математическим складом ума, который «обладает непререкаемым авторитетом» среди одноклассников. Психолог, который проводил ему экспертизу, отмечал, что Егор «не имеет признаков повышенной склонности к фантазированию».

Егор Кудров умер в прошлом году в возрасте 27 лет. Его мать Наталья Ленина рассказала RT, что в одну ночь её сын просто «заснул и больше не проснулся». Она вспоминает, что в тот день Егор, прибежав домой после инцидента, рассказал ей об увиденном в шоковом состоянии и был напуган.

«Прямые показания сложно опровергнуть»

Педагог-психолог, которого следствие опросила как свидетеля и эксперта, отмечал, что теоретически ребёнок в возрасте Алисы мог из любопытства подойти к краю лестницы и упасть.

Однако после изучения размеров пострадавшей девочки и лестничного ограждения специалист отметил: «Трудно предположить, что маленький ребёнок, координация которого не развита в должной степени, мог развернуться спиной и удержаться даже в течение очень короткого времени на столь узкой поверхности. Если бы ребёнок действительно сам пролезал между прутьями лестничного ограждения, то, учитывая размеры девочки, это бы потребовало от нее некоторых усилий, и она, вероятнее всего, сразу просто бы выпала в лестничный проём».

Бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Великого Новгорода, советник юстиции Владимир Колодкин, который возбуждал уголовное дело, рассказал RT, что Антонина Мартынова никогда не признавалась в умышленном преступлении против дочери. При этом, по его словам, фигурантка несколько раз меняла свои показания.

Согласно обвинительному заключению, Мартынова выдвинула свою окончательную версию случившегося «только 9 апреля 2007 года, то есть через 1,5 месяца после произошедшего». Женщина также отказывалась от участия в следственных экспериментах из-за насморка и аллергической сыпи на теле (медицинскими документами заболевание подтверждено не было) и не стала приводить на эксперимент дочь, отметив, что это может навредить её психике.

Площадка третьего этажа, с которой выпала Алиса

RT

Колодкин вспоминает, что, когда дело стало резонансным, на следствие и прокуратуру стали оказывать давление.

«Муж её второй, Мартынов, — он же блогер был тогда, публиковал посты. К делу подключились депутаты, писали петиции, что вот такие нехорошие у ребёнка мать забрали. Как будто это не убийца, которая пыталась убить свою дочь. Она же ведь бросила ребёнка и не к нему побежала, а мимо на улицу выбежала с криками «убили, убили», — вспоминает собеседник.

На суде прокурор настаивал, что Антонина якобы пыталась убить дочь от первого брака, чтобы переехать жить к своему второму супругу Кириллу Мартынову. По версии обвинения, молодая женщина считала ребёнка помехой для счастливой личной жизни.

Адвокат Владимир Байдюк был первым, к кому семья Мартыновой обратилась за юридической помощью.

«Я им сразу сказал, что если есть прямые показания свидетеля против Антонины, то очень сложно будет их опровергнуть. Семье моё видение этого дела не понравилось, и они отказались от моих услуг», — сказал он.

В итоге сторону защиты представлял Константин Рыбалов. RT попытался связаться с адвокатом, однако он бросил трубку, как только услышал, по какому делу ему звонит журналист.

Коллегия присяжных согласилась с доводами следователей и вынесла обвинительный вердикт, после чего Мартынова скрылась с Алисой и была объявлена в федеральный розыск.

Жила под именем Анны

Как выяснил RT, после побега Мартынова оборвала все связи с родственниками, поскольку опасалась, что за ними следят, чтобы выйти на её след. Всё это время женщина не пользовалась своими документами и не оформляла бумаги своей дочери, которая никогда не училась официально.

«Образовательные учреждения Алиса не посещала, — рассказал RT источник в правоохранительных органах. — Девочка обучалась на случайных курсах. То есть она (мать) находила каких-то педагогов, курсы русского языка, литературы, оплачивала их — от случаю к случаю».

По словам собеседника, Мартынова не рассказывала своему ребёнку, почему они постоянно переезжают, хотя сама девочка «понимала, что происходит что-то странное».

Сама Антонина работала дистанционно — искала случайные заработки в интернете, которые не требуют какого-либо официального оформления. По данным RT, в соцсетях она была зарегистрирована под именем Татьяны и Анны. Последним именем Мартынова представлялась и в реальной жизни.

Несколько лет назад Антонина познакомилась в соцсетях с Виктором (имя изменено), который сейчас работает руководителем IT-проектов в одной из думских партий. Часть времени, как выяснил RT, Мартынова с дочерью и гражданским мужем жила в Москве, где у мужчины есть своя квартира.

Дом в Ставропольском крае, где в последние годы жила Антонина Мартынова с дочерью и гражданским мужем

RT

В 2019 году Виктор купил и оформил на себя частный дом в Ставрополе в Симметричном проезде. Бывшие владельцы дома рассказали журналистам, что женщина представилась домохозяйкой, показалась им нормальной, но необщительной и немного скрытной.

Соседи Антонины и Виктора также рассказали RT, что семья жила замкнуто. Ни Антонина, ни Виктор дружеских связей ни с кем из соседей не заводили, только здоровались. Периодически они куда-то уезжали, а затем снова появлялись.

RT разыскал объявление, сделанное Анной в одном из ставропольских туристических пабликов в ВК, которое по времени совпадает с датой покупки дома.

«Друзья, в воскресенье мы с (ник Виктора. — RT) собираемся пойти в лесочек пострелять из луков, попить чаю и вот это всё. Пойдём с нами!» — писала женщина.

Именно в ставропольском доме Мартынову задержали правоохранители в конце марта этого года.

Как сообщил источник RT, её местонахождение вычислили благодаря оперативно-разыскным мероприятиям: «Полицейские написали знакомому, с которым Мартынова общалась в сети несколько лет назад. Они предложили ему посотрудничать и ей написать, тот согласился. Антонина ответила, органы засекли её страницу, к которой был привязан номер телефона. Пробили телефон и так по цепочке узнали, где она».

Гражданский муж Мартыновой заявил правоохранителям, что ничего не знал о её прошлом, поскольку особо им не интересовался, а «она и не рассказывала».

RT связался с Виктором, однако тот не стал разговаривать с журналистом. Отказалась давать комментарии и родная старшая сестра Антонины.

RT пообщался с другом семьи Мартыновых, который рассказал, что мать Антонины будет присутствовать на суде во время оглашения приговора.

«Я точно знаю, что Нинель Булатовна все эти 16 лет никогда не общалась с дочерью и не знала, где она находится. Сама Нинель говорила, что Антонина по натуре очень спокойная, ровная, со стержнем внутри, поэтому все проблемы переживёт», — рассказал собеседник RT.

По его словам, в 2008 году Нинель догадывалась о том, что дочка может сбежать вместе с Алисой, потому что семью начали травить местные жители.

«Нинель Булатовна, например, вспоминала, как во время судебного разбирательства она стояла с внучкой на остановке, а местные парни стали тыкать в неё пальцами и говорить: «Вот эта девочка, которую мать убивала». То есть Антонина спасала ребёнка от этой травли, так считает её мать», — добавил друг семьи.

RT удалось связаться и с самой Нинель С., которая сказала, что больше не верит журналистам.

«Я 15 с половиной лет живу этой болью. Мне всю душу выели. Слава богу, есть человек, который её (Антонину. — RT) опекает и ею занимается», — сказала она и положила трубку.

Что касается самой 19-летней Алисы, то с ней пока правоохранители не общались, поскольку в уголовном деле она проходит как жертва.

«Есть предположение, что сейчас она будет оформлять себе документы с нуля, чтобы иметь возможность выступить на суде», — отметил собеседник RT.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

** Признано нежелательной организацией в РФ по решению Генпрокуратуры в 2023 году.