«Дочь ничего не знала»: суд вновь рассмотрит дело Антонины Мартыновой, обвинённой в попытке убийства своего ребёнка

16 апреля областной суд в Великом Новгороде рассмотрит дело Антонины Мартыновой, которую почти 16 лет назад коллегия присяжных признала виновной в покушении на убийство своей дочери. Тогда женщина сбежала вместе с двухлетним ребёнком до оглашения приговора и всё это время находилась в федеральном розыске. Как выяснил RT, сбежавшая Мартынова жила с дочерью и гражданским мужем, сама девочка нигде не училась официально и сейчас у неё нет никаких документов.

Бывшую жену журналиста, иноагента Кирилла Мартынова*, которая почти 16 лет была в федеральном розыске за покушение на убийство собственной дочери от первого брака, удалось найти и задержать после того, как её друг согласился сотрудничать со следствием.

Как рассказал RT источник в правоохранительных органах, силовики убедили мужчину написать Антонине Мартыновой в соцсетях, а затем вычислили её номер телефона, установили местоположение и в конце марта этого года задержали женщину в частном доме в Ставрополе.

«Там она жила со своей дочерью и гражданским мужем. По словам Мартыновой, дочь не знала, что её мать разыскивают за преступление. Сожитель сказал полиции, что якобы не интересовался прошлым Мартыновой», — рассказал собеседник.

11-летний свидетель

Резонансное «Новгородское дело» против Антонины Мартыновой (в девичестве — Степановой) было возбуждено в 2007 году после того, как её дочь Алиса упала в лестничный пролёт с третьего этажа в одном из новгородских общежитий. Девочка, которой тогда было два года и семь месяцев, получила сотрясение мозга и ушиб тканей.

Её 21-летняя мать Антонина утверждала, что ребёнок упал с лестницы сам. По её словам, пока она чистила зубы, Алиса вышла в коридор, выбралась сквозь ограждение лестницы и не удержалась. Антонина настаивала на том, что увидела дочь за оградой в последний момент, попыталась схватить её, но не успела.

Однако следствие обвинило Мартынову в покушении на убийство девочки. Сторона обвинения опиралась на свидетельские показания 11-летнего мальчика Егора, который, по его словам, стоял этажом выше и видел, как «старшая девочка (Мартынова. — RT) сбросила младшую». Школьник утверждал, что девушка просунула ребёнка через ограждение и уронила вниз.

В суде обвинитель указывал, что её мотивом стало желание уехать в Москву к Кириллу Мартынову (сейчас является главредом издания «Новая газета. Европа»**), поэтому она попыталась избавиться от дочери от первого брака, которая якобы мешала ей устраивать личную жизнь.

24 июля 2008 года суд присяжных признал фигурантку виновной в преступлении. После этого Мартынова, которая находилась под подпиской о невыезде, сбежала с дочерью до оглашения приговора.

«Знал её под другим именем»

По данным RT, всё это время женщина периодически появлялась в Москве, но не пользовалась документами. Её данные засветились в столице лишь один раз: в 2011 году она дистанционно оформляла себе полис медицинского страхования. Однако после задержания Мартынова на допросе заявила, что лично она никакой полис себе не делала.

Будучи в федеральном розыске, женщина все эти годы работала дистанционно: искала случайные заработки в сети, которые не требуют официального оформления.

В интернете она также познакомилась со своим гражданским супругом Виктором (имя изменено), который сейчас работает руководителем IT-проектов в одной из думских партий. По данным RT, в соцсетях Мартынова была зарегистрирована под именем Анна. Возможно, этим же именем она пользовалась и в реальной жизни.

Около шести лет назад Виктор купил за 10 млн рублей и оформил на себя частный дом в Ставрополе, где поселился с Антониной и Алисой. Бывшие владельцы дома рассказали журналистам, что женщина представилась домохозяйкой, показалась им нормальной, но необщительной.

Источник RT, близкий к следствию, сообщил, что все эти годы дочь Мартыновой не училась официально.

«Девочка обучалась на случайных курсах. То есть она (мать. — RT) находила каких-то частных педагогов, курсы русского языка, литературы, оплачивала их», — рассказал собеседник.

Сейчас у девушки, которой уже 19 лет, нет никаких документов. Ей предстоит с нуля собрать все необходимые бумаги и, возможно, придётся обращаться в роддом, где она родилась, для подтверждения личности.

«Согласно показаниям Мартыновой на допросе, её дочь понимала, что с ними происходит, потому что они с мамой постоянно кочуют по стране. Но про уголовное дело она не знала ничего», — отметил источник.

При этом с самой Алисой правоохранители пока не общались, поскольку она не проходит по делу подозреваемой.

«Гражданский муж Мартыновой после её задержания пошёл в отказ и заявил, что не интересовался её прошлым, а она ничего особо и не рассказывала. Он сказал, что якобы знал её под другим именем, но его слова пока ничем не подтверждены», — добавил источник.

16 апреля в Новгородском областном суде пройдёт заседание по делу Мартыновой. Женщине на основе вердикта присяжных 16-летней давности должны вынести приговор. За это время умер основной свидетель по делу — тот самый 11-летний Егор.

«Сын в тот день зашёл за другом... и пока ждал его, стоял на лестнице, скучал, — рассказала мать Егора в беседе с RT. — И вот он увидел, как та женщина просунула свою дочь через ограждение и девочка упала. Он мне это с такими глазами испуганными рассказывал. Потом мы подробно всё это следователю ещё раз рассказывали, Егор ходил на следственные эксперименты и в суде давал показания. Год назад сын умер: он просто заснул и не проснулся».

Ещё одна свидетельница по делу, бывшая соседка Мартыновой, рассказала RT, что за 16 лет почти все участники того инцидента разъехались по разным местам.

«Один из свидетелей скончался, один проживает в Москве, один съехал в неизвестном направлении, я тоже давно уехала из той общаги, — сказала Елена (имя изменено). — Сама Антонина была замкнутой, с ребёнком я её никогда не видела — Алисой занималась бабушка (мать Мартыновой. — RT). Посторонних мужчин я у них никогда не видела. В целом простая тихая семья».

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

** Признана нежелательной организацией в РФ по решению Генпрокуратуры в 2023 году.