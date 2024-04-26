«Мы находимся в диалоге с УЕФА»: в РФС рассчитывают на возвращение сборной России на международную арену в 2028 году

Российский футбольный союз опубликовал концепцию деятельности сборной в период санкций. Согласно документу, планируется, что национальная команда вернётся на международную арену в 2028-м и примет участие в отборе к ЧМ-2030. Пока же ей предстоит проводить до десяти товарищеских матчей в год, при этом приоритет будет отдаваться соперникам из топ-80 рейтинга ФИФА. Также в РФС задумались о проведении коммерческого турнира с привлечением команд — участниц финальных стадий чемпионатов мира и Европы.

«И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции»

Будущее отечественного футбола по-прежнему остаётся туманным. Российские команды и сборные лишены возможности выступать на международных соревнованиях, и ни у кого нет понимания, когда произойдут изменения к лучшему. Однако 26 апреля исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций и тем самым немного прояснил ситуацию.

Главное, назван примерный ожидаемый срок возвращения на турниры под эгидой ФИФА и УЕФА — 2028 год. Предполагается, что команда сможет стартовать в отборе к ЧМ-2030. При этом в самом тексте ничего не говорится о возможном переходе в Азию.

«Мы находимся в диалоге с УЕФА. Но в настоящий момент переговоры на паузе. И мы, и они довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены. УЕФА в прошлом году вынес вердикт, разрешающий юношеским сборным играть в отборе Евро, но он так и не был реализован. Мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U-17, мы сделаем какой-то шаг вперёд к нашему возвращению в турниры под эгидой УЕФА. Но у нас есть вариант смены конфедерации, он по-прежнему существует», — приводит слова президента организации Александра Дюкова «Спорт-Экспресс».

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Главными задачами в документе названы обеспечение сборной страны конкурентной игровой практикой и сопутствующие проекты развития, которые помогут в дальнейшем достойно выступать на Евро и ЧМ. Что касается первой задачи, предполагается проводить в год до десяти товарищеских встреч. При этом заявлено о необходимости как можно чаще противостоять коллективам из топ-80 рейтинга ФИФА. Помимо этого, Дюков считает необходимым принимать оппонентов дома.

«Задача РФС — обеспечение, сохранение и развитие всех наших национальных команд. Мы видим, что к сборной есть интерес, за ней следят. Это подтверждают и недавние матчи. Считаем, что это важный инструмент развития молодых футболистов. Работа с другим тренерским штабом и игроками даёт возможность развиваться. Вся вертикаль сборных должна работать. Мы должны регулярно проводить игры. Решение сохранить национальную команду на период отстранения не подвергалось сомнению с момента его вступления в силу», — добавил он.

Также предполагается организовать в стране или за рубежом коммерческий турнир с привлечением участников финальных стадий Евро и ЧМ. Руководитель федерации выдвигал такую идею ещё прошлой осенью и в качестве варианта называл проведение соревнования среди стран БРИКС.

«Это было бы интересно болельщикам. Мы занимаемся организацией подобного соревнования. Есть понимание по сборным, которые мы можем пригласить: команды из Южной Америки, Африки, Азии. Этот турнир может состояться в 2025—2026 году», — заключил функционер.

Вместе с тем он рассказал, что в июне дружина Валерия Карпина померится силами только с Белоруссией в Минске, поскольку весна получилась слишком напряжённой для клубов РПЛ. А в 2025-м или 2026-м не исключил поединок с Парагваем, который не состоялся в марте из-за теракта в «Крокусе».

Большое значение в концепции уделяется развитию молодых игроков. Для этого РФС предлагает лигам рассмотреть варианты совершенствования системы профессиональных соревнований и придумать меры по стимулированию использования молодёжи во внутренних турнирах. Но пока не совсем понятно, о каких новшествах идёт речь.

Также планируется создание единой вертикали сборных, начиная от юношеских и заканчивая основной, курировать которую должен главный тренер национальной команды совместно со спортивным директором или с наставником молодёжки. Говорится также о поддержке единых принципов игры для всех сборных.

Наконец, дополнительно помочь в развитии талантливых исполнителей должно создание в структуре федерации аналитического профильного центра, который будет взаимодействовать со всей вертикалью национальных команд и, например, способствовать качественной подготовке игроков в академиях.

«Реально стартовать на международных соревнованиях уже в 2026-м»

Концепция РФС вызвала противоречивую реакцию у опрошенных RT экспертов. Например, почётный президент организации Вячеслав Колосков, присутствовавший на заседании исполкома, по итогам которого был опубликован документ, считает: подопечные Карпина вполне могут сыграть уже в отборе Евро-2028.

«Конкретные сроки там озвучены не были. Видимо, они содержались в материале. В докладе этого не прозвучало, а так я бы предложил планировать возвращение уже на отборочный турнир Евро-2028. В противном случае мы слишком затягиваем процесс. Реально стартовать на международных соревнованиях уже в 2026-м. Но мы прекрасно понимаем, что в первую очередь всё зависит от СВО. Пока устанавливать конкретные сроки бессмысленно. Можно лишь говорить о неких ориентирах», — посетовал функционер.

Также ему показалось странным ограничение поиска гипотетических соперников рейтингом ФИФА. По мнению Колоскова, следует просто остановить выбор на ведущих сборных мирового футбола, имеющих в активе весомые заслуги.

«Это вполне реально. При этом не верю, что вслед за Сербией подопечные Карпина способны сыграть с кем-то ещё из европейских команд. Но Южную Америку и Африку вполне можно рассматривать. Посмотрите, какое прекрасное турне по Уругваю организовали недавно молодёжке. И наша основная сборная способна последовать по её пути, как было во времена СССР», — добавил Колосков.

А бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин уверен: если в РФС выдвинули такие сроки возвращения, значит, получили некую чёткую информацию. При этом вопрос о возможном переходе в Азию, о котором напомнил Дюков, он счёл бессмысленным.

«Какая разница, поменяем мы конфедерацию или нет? Главенствующая организация — в любом случае ФИФА. И именно она будет принимать итоговое решение по России. ФИФА руководит всеми процессами. Могу только сказать, что УЕФА относится к нам с симпатией», — подчеркнул специалист.

Вместе с тем он похвалил федерацию за то, как она даже в условиях санкций в последнее время смогла подобрать сильных оппонентов для отечественной национальной команды. Сёмин верит, что эта тенденция только продолжится.

«Там находят какие-то рычаги и добиваются договорённостей. В этом плане удалось совершить шаг вперёд. Видимо, у чиновников организации налажены нужные контакты, позволяющие приглашать мощных оппонентов. Посмотрим, с кем дальше удастся сойтись. Может, сборная встретится с Бразилией. А может, пригласят Аргентину, если удастся удовлетворить финансовые требования действующих чемпионов мира», — заключил тренер.