«Решили бороться за свои права в УЕФА»: исполком РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию
- Президент РФС Александр Дюков
- РИА Новости
Итоговое заседание исполкома Российского футбольного союза изначально не предполагало рассмотрения вопроса о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AФК). Всего в повестке значилось семь пунктов. Одним из наиболее важных было утверждение годового бюджета организации на 2024 год и планирование сметы на 2025-й. Также члены исполкома должны были обсудить новую редакцию правил РФС по лицензированию клубов.
Однако ещё накануне мероприятия в СМИ появилась информация о намерении рассмотреть тему с переходом в Азию, что превращало собрание в крайне важное. Неудивительно, что все с большим интересом следили за ним.
Но ещё до завершения заседания в прессу просочились данные, что в федерации решили остаться в Европе. Члены исполкома, покидавшие Дом футбола, подтвердили их. Так, генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подчеркнул, что вердикт вынесли практически единогласно.
«Александр Дюков доложил. Мероприятия проводятся, нас это удовлетворило. Решили дальше бороться за свои права в УЕФА. Что нам даёт переход в Азию? Нам никто не гарантирует, что нас примут. Мы обсуждали это на исполкоме», — цитирует функционера «Матч ТВ».
Также он заявил, что, как и планировалось, был утверждён бюджет на 2024-й, но отказался называть конкретные цифры.
В свою очередь, другой член исполкома Александр Зотов отметил, что речь об окончательном отказе от выступления в Азии не идёт. Принято лишь решение взять паузу на год и посмотреть, как будет развиваться ситуация.
По словам Дюкова, возможность покинуть УЕФА сохраняется и ею можно воспользоваться в следующем году, если не наступит прогресс.
«На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных в официальных турнирах. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась. На данный момент наметился определённый прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд к соревнованиям в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров, у нас есть определённое время для принятия решений. Опция по смене конфедерации никуда не уйдёт», — заверил он.
Одна из ключевых причин, по которой в РФС не стали торопиться, — отсутствие конкретных гарантий со стороны АФК.
«Можно выйти из УЕФА, но нет гарантий, что нас примут в AФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым. И сам по себе он не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении», — добавил Дюков.
Помимо прочего, главе федерации задали вопрос о контракте наставника сборной России Валерия Карпина, который был продлён в прошлом году. Функционер заявил, что эта тема на мероприятии не поднималась и никакие переговоры не велись.
Высказался он и на животрепещущую тему возможного возвращения РПЛ на систему «весна — осень». Он не исключил внесения изменений в регламент, чтобы матчи не приходилось проводить в непростых погодных условиях.
«Что касается переноса, то Вторую лигу и юношеские и молодёжные лиги мы перевели на «весну — осень». Что касается клубов РПЛ и Первой лиги, должен быть запрос от них. С 2019-го мы иногда возвращались к этому, но клубы РПЛ за то, чтобы оставить всё как есть», — отметил Дюков.
Возвращаясь к ключевому вопросу, детали его обсуждения на исполкоме раскрыл почётный президент РФС Вячеслав Колосков. По его признанию, была тщательно проанализирована работа комиссии по возможной смене конфедерации и однозначного вердикта она не вынесла. Однако в отношениях с УЕФА, по словам Колоскова, наметилось потепление.
«Есть позитивный посыл, в частности они разрешают нам назначать судей в европейские турниры, юношеские команды играют по программе развития, наших юношей допустили к соревнованиям U-17, но с этим есть технические проблемы. Азия никакого фактического интереса не проявляет. Комиссии надо продолжить работу не только с Европой и Азией, но и с ФИФА. Снимут они санкции или нет, если мы перейдём в Азию? Мы сейчас в Европе, и там пока остаёмся», — цитирует Колоскова ТАСС.
А председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев добавил, что в исполкоме не окончательно отказались от ухода из УЕФА, а поняли, что в настоящий момент нецелесообразно подавать соответствующее заявление в AФК.
«Недостаточно аргументов, чтобы сделать это именно сейчас... Соответственно, поскольку ситуация не является однозначной, решение не было принято. Очевидность перехода в AФК под вопросом для всех членов исполкома. Это целый комплекс проблем. Самая главная из них — отсутствие чёткой гарантии, что переход гарантирует участие в соревнованиях», — отметил Каманцев в комментарии «Спорт-Экспрессу».
Вместе с тем, высказывая личную точку зрения, он поддержал мнение коллег и признался, что просто не видит смысла в смене конфедерации.
«Надо не забывать, что бан ФИФА всё ещё действует в отношении всех соревнований. Это сложнопрогнозируемая ситуация — что мы приобретём и что потеряем», — подытожил он.
Представители футбольной общественности тоже в основном поддержали вердикт РФС. По словам Юрия Сёмина, это решение принято в интересах футбола. Владислав Радимов же счёл его наиболее верным на данный момент.
В свою очередь, известный тренер Валерий Непомнящий объяснил, почему переход в AФК станет ошибочным.
«Во-первых, логистическая составляющая: удобно ли будет командам играть в Кубке Азии и Лиге чемпионов, учитывая многочасовые перелёты и разницу во времени? С финансовой точки зрения это тоже невыгодно: AФК не располагает таким бюджетом, как УЕФА», — сказал Непомнящий в разговоре с RT.
Плюс, по его мнению, не все члены AФК пожелали бы встречаться со сборными России и отечественными командами.
«У меня большие сомнения: а захотели бы с нами играть Япония, Южная Корея и Австралия? Поэтому со спортивной, финансовой и политической точек зрения нет никакого смысла в переходе. РФС вынес верный вердикт, а если нашей национальной команде не хватает матчей, в таком случае есть БРИКС, Южная Америка и страны Ближнего Востока, с которыми можно договориться», — добавил он.
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