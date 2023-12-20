«Решили бороться за свои права в УЕФА»: исполком РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию

Члены исполкома РФС проголосовали против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. По словам главы организации Александра Дюкова, наметился прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. Вместе с тем он подчеркнул, что речь об окончательном отказе от смены конфедерации не идёт и к вопросу можно будет вернуться в следующем году. При этом почётный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что ставка будет сделана в том числе на переговоры с ФИФА для снятия санкций с России.

Итоговое заседание исполкома Российского футбольного союза изначально не предполагало рассмотрения вопроса о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AФК). Всего в повестке значилось семь пунктов. Одним из наиболее важных было утверждение годового бюджета организации на 2024 год и планирование сметы на 2025-й. Также члены исполкома должны были обсудить новую редакцию правил РФС по лицензированию клубов.

Однако ещё накануне мероприятия в СМИ появилась информация о намерении рассмотреть тему с переходом в Азию, что превращало собрание в крайне важное. Неудивительно, что все с большим интересом следили за ним.

Но ещё до завершения заседания в прессу просочились данные, что в федерации решили остаться в Европе. Члены исполкома, покидавшие Дом футбола, подтвердили их. Так, генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подчеркнул, что вердикт вынесли практически единогласно.

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«Александр Дюков доложил. Мероприятия проводятся, нас это удовлетворило. Решили дальше бороться за свои права в УЕФА. Что нам даёт переход в Азию? Нам никто не гарантирует, что нас примут. Мы обсуждали это на исполкоме», — цитирует функционера «Матч ТВ».

Также он заявил, что, как и планировалось, был утверждён бюджет на 2024-й, но отказался называть конкретные цифры.

В свою очередь, другой член исполкома Александр Зотов отметил, что речь об окончательном отказе от выступления в Азии не идёт. Принято лишь решение взять паузу на год и посмотреть, как будет развиваться ситуация.

По словам Дюкова, возможность покинуть УЕФА сохраняется и ею можно воспользоваться в следующем году, если не наступит прогресс.

«На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных в официальных турнирах. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась. На данный момент наметился определённый прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд к соревнованиям в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров, у нас есть определённое время для принятия решений. Опция по смене конфедерации никуда не уйдёт», — заверил он.

Одна из ключевых причин, по которой в РФС не стали торопиться, — отсутствие конкретных гарантий со стороны АФК.

«Можно выйти из УЕФА, но нет гарантий, что нас примут в AФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым. И сам по себе он не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении», — добавил Дюков.

Помимо прочего, главе федерации задали вопрос о контракте наставника сборной России Валерия Карпина, который был продлён в прошлом году. Функционер заявил, что эта тема на мероприятии не поднималась и никакие переговоры не велись.

Высказался он и на животрепещущую тему возможного возвращения РПЛ на систему «весна — осень». Он не исключил внесения изменений в регламент, чтобы матчи не приходилось проводить в непростых погодных условиях.

«Что касается переноса, то Вторую лигу и юношеские и молодёжные лиги мы перевели на «весну — осень». Что касается клубов РПЛ и Первой лиги, должен быть запрос от них. С 2019-го мы иногда возвращались к этому, но клубы РПЛ за то, чтобы оставить всё как есть», — отметил Дюков.

Возвращаясь к ключевому вопросу, детали его обсуждения на исполкоме раскрыл почётный президент РФС Вячеслав Колосков. По его признанию, была тщательно проанализирована работа комиссии по возможной смене конфедерации и однозначного вердикта она не вынесла. Однако в отношениях с УЕФА, по словам Колоскова, наметилось потепление.

«Есть позитивный посыл, в частности они разрешают нам назначать судей в европейские турниры, юношеские команды играют по программе развития, наших юношей допустили к соревнованиям U-17, но с этим есть технические проблемы. Азия никакого фактического интереса не проявляет. Комиссии надо продолжить работу не только с Европой и Азией, но и с ФИФА. Снимут они санкции или нет, если мы перейдём в Азию? Мы сейчас в Европе, и там пока остаёмся», — цитирует Колоскова ТАСС.

А председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев добавил, что в исполкоме не окончательно отказались от ухода из УЕФА, а поняли, что в настоящий момент нецелесообразно подавать соответствующее заявление в AФК.

«Недостаточно аргументов, чтобы сделать это именно сейчас... Соответственно, поскольку ситуация не является однозначной, решение не было принято. Очевидность перехода в AФК под вопросом для всех членов исполкома. Это целый комплекс проблем. Самая главная из них — отсутствие чёткой гарантии, что переход гарантирует участие в соревнованиях», — отметил Каманцев в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Вместе с тем, высказывая личную точку зрения, он поддержал мнение коллег и признался, что просто не видит смысла в смене конфедерации.

«Надо не забывать, что бан ФИФА всё ещё действует в отношении всех соревнований. Это сложнопрогнозируемая ситуация — что мы приобретём и что потеряем», — подытожил он.

Представители футбольной общественности тоже в основном поддержали вердикт РФС. По словам Юрия Сёмина, это решение принято в интересах футбола. Владислав Радимов же счёл его наиболее верным на данный момент.

В свою очередь, известный тренер Валерий Непомнящий объяснил, почему переход в AФК станет ошибочным.

«Во-первых, логистическая составляющая: удобно ли будет командам играть в Кубке Азии и Лиге чемпионов, учитывая многочасовые перелёты и разницу во времени? С финансовой точки зрения это тоже невыгодно: AФК не располагает таким бюджетом, как УЕФА», — сказал Непомнящий в разговоре с RT.

Плюс, по его мнению, не все члены AФК пожелали бы встречаться со сборными России и отечественными командами.

«У меня большие сомнения: а захотели бы с нами играть Япония, Южная Корея и Австралия? Поэтому со спортивной, финансовой и политической точек зрения нет никакого смысла в переходе. РФС вынес верный вердикт, а если нашей национальной команде не хватает матчей, в таком случае есть БРИКС, Южная Америка и страны Ближнего Востока, с которыми можно договориться», — добавил он.