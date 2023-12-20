RT в Telegram
Подпишись

Гладилин назвал верным решение РФС остаться в УЕФА

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) принял правильное решение, отказавшись от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Гладилин назвал верным решение РФС остаться в УЕФА
  • РИА Новости

«Я считаю принятое решение правильным. Необходимо взять паузу. Не надо кипеть и торопиться. Полагаю, что определяющим будет следующий год. В Азиатской конфедерации нам чинили бы такие же препятствия. Нам будут пытаться вставить палки в колёса независимо от места нашего пребывания. Эти футбольные организации отчасти политизированные, имеющие отношение не только к самому футболу, но и к тем структурам, которые этим самым футболом руководят», — сказал Гладилин RT.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря РФС решил отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что РФС не получил бы никакой выгоды от перехода в АФК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить