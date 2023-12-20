Гладилин назвал верным решение РФС остаться в УЕФА

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) принял правильное решение, отказавшись от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я считаю принятое решение правильным. Необходимо взять паузу. Не надо кипеть и торопиться. Полагаю, что определяющим будет следующий год. В Азиатской конфедерации нам чинили бы такие же препятствия. Нам будут пытаться вставить палки в колёса независимо от места нашего пребывания. Эти футбольные организации отчасти политизированные, имеющие отношение не только к самому футболу, но и к тем структурам, которые этим самым футболом руководят», — сказал Гладилин RT.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря РФС решил отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что РФС не получил бы никакой выгоды от перехода в АФК.