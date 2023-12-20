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РФС решил отказаться от перехода в Азию и остаться в УЕФА

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
РФС решил отказаться от перехода в Азию и остаться в УЕФА
  • РИА Новости

Как заявил РИА Новости член исполкома Михаил Гершкович, РФС останется в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Вопрос обсуждался, единогласно проголосовали против, поскольку нет гарантий от ФИФА», — заявил Гершкович.

По его словам, в РФС решили продолжать контакты с УЕФА.

«Подвижки есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в 2024 году», — подытожил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

Ранее УЕФА разрешил РФС запуск новой группы по обучению тренеров.

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