РФС решил отказаться от перехода в Азию и остаться в УЕФА
- РИА Новости
Как заявил РИА Новости член исполкома Михаил Гершкович, РФС останется в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Вопрос обсуждался, единогласно проголосовали против, поскольку нет гарантий от ФИФА», — заявил Гершкович.
По его словам, в РФС решили продолжать контакты с УЕФА.
«Подвижки есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в 2024 году», — подытожил он.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.
Ранее УЕФА разрешил РФС запуск новой группы по обучению тренеров.