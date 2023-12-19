УЕФА разрешил РФС запуск новой группы по обучению тренеров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал академии Российского футбольного союза (РФС) запуск новой учебной группы по получению тренерской лицензии «Pro-УЕФА».

Об этом сообщается на сайте РФС.

Обучение на высшую тренерскую категорию в системе УЕФА состоится для 20 тренеров, уже получивших от союза как минимум категорию А и имеющих опыт работы не менее года. Обучение пройдёт с мая 2024 года по октябрь 2025-го в академии РФС на территории спортивного комплекса «Лужники». Стоимость составит 800 тыс. рублей.

2 декабря УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

Ранее МИД назвал недопуск сборной России до мировых турниров разрушением футбола.