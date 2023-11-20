Дюков: переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении России продолжаются

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном возвращении России в структуру УЕФА и ФИФА.

«Переговоры по нашему возвращению продолжаются. У нас есть определённая опция, которую мы с ФИФА и УЕФА обсудим в первой половине декабря. Это наше возможное будущее», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о разгромной победе своих подопечных над Кубой в товарищеском матче.