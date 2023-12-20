Радимов: для РФС не было никакого смысла переходить в Азию

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что Российский футбольный союз (РФС) не получил бы никакой выгоды от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Вы знаете, я знаю примерно столько же, сколько и журналисты… Никаких гарантий от ФИФА мы не получили, а следовательно, переходить в Азиатскую федерацию не было никакого смысла. Что здесь ряд сборных отказывается с нами играть, что там — найдутся аналогичные примеры. Наверное, на данный момент это правильное решение», — заявил Радимов RT.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря РФС решил отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал продуманным решение РФС отказаться от перехода в Азию.