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Игнатьев считает продуманным решение РФС отказаться от перехода в Азию

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Игнатьев считает продуманным решение РФС отказаться от перехода в Азию
  • Gettyimages.ru

«РФС принял вполне продуманное решение. В призывах сторонников нашего перехода в Азию всегда оставалось место для вопроса: почему с нами отказываются проводить матчи в УЕФА, но должны это делать там? Весь футбол сейчас находится под патронажем ФИФА и Европейского союза. При принятии решений конфедерации и федерации будут ориентироваться на позицию чиновников из этих структур», — заявил Игнатьев RT.

По мнению тренера, все текущие ограничения УЕФА по отношению к России являются временными и ситуация непременно нормализуется.

«Япония и Австралия всё равно бы не стали с нами играть, да и перестановки из-за вхождения России в АФК никому не нужны. Все текущие ограничения являются временными, когда они спадут, мы будем выступать там, где нам и положено, — в УЕФА. Скорее всего, решение руководителей РФС говорит о том, что они уже располагают определённой информацией по этому поводу», — добавил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря РФС решил отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что РФС принял правильное решение, отказавшись от перехода в АФК.

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