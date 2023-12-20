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Кобелев — об отказе РФС переходить в Азию: с самого начала говорил, что этого делать нельзя

Кобелев назвал правильным решение РФС остаться в УЕФА

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что Российский футбольный союз (РФС) принял правильное решение, отказавшись от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Кобелев — об отказе РФС переходить в Азию: с самого начала говорил, что этого делать нельзя
  • Gettyimages.ru

«Я давно, с самого начала всевозможных отстранений, говорил, что ни в коем случае нельзя переходить в Азиатскую конфедерацию по целому ряду причин. Во-первых, это уровень самого футбола — там он на порядок ниже. Во-вторых, логистика — пришлось бы облетать половину земного шара. И третье, самое важное, — в нынешнее время там тоже найдутся страны, которые не будут с нами играть: Австралия, Южная Корея, Япония…

Считаю, что сейчас крайне важно подтягивать наш футбол, планомерно работать. С моей точки зрения, РФС принял верное решение», — заявил Кобелев RT.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря РФС решил отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что РФС принял правильное в нынешних условиях решение, отказавшись от перехода в АФК.

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