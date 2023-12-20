Сёмин — об отказе РФС переходить в Азию: данное решение принято в интересах футбола

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что Российский футбольный союз (РФС) принял правильное в нынешних условиях решение, отказавшись от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«РФС контролировал эту ситуацию и держал руку на пульсе. В союзе хорошо информированы о дальнейших возможных путях развития ситуации. Нынешнее решение принято в интересах футбола.

Надо понимать, что Азиатская конфедерация — это структура, действующая под эгидой ФИФА. Текущее решение в условиях нынешней футбольной конъюнктуры — правильное», — заявил Сёмин RT.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря РФС решил отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий поддержал решение РФС отказаться от перехода в Азию и остаться в УЕФА.