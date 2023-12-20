Сёмин — об отказе РФС переходить в Азию: данное решение принято в интересах футбола
Сёмин назвал правильным решение РФС остаться в УЕФА
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«РФС контролировал эту ситуацию и держал руку на пульсе. В союзе хорошо информированы о дальнейших возможных путях развития ситуации. Нынешнее решение принято в интересах футбола.
Надо понимать, что Азиатская конфедерация — это структура, действующая под эгидой ФИФА. Текущее решение в условиях нынешней футбольной конъюнктуры — правильное», — заявил Сёмин RT.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.
20 декабря РФС решил отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.
Ранее российский тренер Валерий Непомнящий поддержал решение РФС отказаться от перехода в Азию и остаться в УЕФА.