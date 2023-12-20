Непомнящий поддержал решение РФС отказаться от перехода в Азию и остаться в УЕФА

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я уже когда-то говорил, что для нас нет никакого смысла в переходе в Азию. Во-первых, логистическая составляющая: удобно ли будет командам играть в Кубке Азии и Лиге чемпионов, учитывая многочасовые перелёты и разницу во времени? С финансовой точки зрения это тоже невыгодно: АФК не располагает таким бюджетом, как УЕФА», — сказал Непомнящий RT.



По его мнению, не все члены АФК захотели бы проводить матчи со сборной России и её командами в случае перехода.



«У меня большие сомнения: а захотели бы с нами играть сборные Японии, Южной Кореи и Австралии? Поэтому со спортивной, с финансовой и политической точек зрения не было никакого смысла в этом переходе. РФС принял верное решение, а если нашей национальной команде не хватает матчей, то в таком случае есть БРИКС, Южная Америка и страны Ближнего Востока, с которыми можно договориться», — добавил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря РФС решил отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что РФС принял взвешенное решение, отказавшись от перехода в АФК.