Гаджиев назвал взвешенным решение РФС остаться в УЕФА

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что Российский футбольный союз (РФС) принял взвешенное решение, отказавшись от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я думаю, решение РФС связано с тем, что есть понимание относительно дальнейшего развития ситуации: возможно, в обозримом будущем будут решены те проблемы, которые у нашего футбола имеются на текущий момент. В Азиатской конфедерации тоже есть страны, которые, как и поляки с чехами, не горят желанием проводить с нашей сборной матчи.

Слова о том, что ФИФА не может предоставить никаких гарантий, выглядят совершенно естественно. Верное нынешнее решение или нет, покажет только время, но его с уверенностью можно назвать взвешенным», — заявил Гаджиев RT.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря РФС решил отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

Ранее в РФС заявили, что решение отказаться от перехода в АФК не окончательное.