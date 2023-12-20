RT в Telegram
Подпишись

Гаджиев назвал взвешенным решение РФС остаться в УЕФА

Короткая ссылка
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что Российский футбольный союз (РФС) принял взвешенное решение, отказавшись от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Гаджиев назвал взвешенным решение РФС остаться в УЕФА
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, решение РФС связано с тем, что есть понимание относительно дальнейшего развития ситуации: возможно, в обозримом будущем будут решены те проблемы, которые у нашего футбола имеются на текущий момент. В Азиатской конфедерации тоже есть страны, которые, как и поляки с чехами, не горят желанием проводить с нашей сборной матчи.

Слова о том, что ФИФА не может предоставить никаких гарантий, выглядят совершенно естественно. Верное нынешнее решение или нет, покажет только время, но его с уверенностью можно назвать взвешенным», — заявил Гаджиев RT.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря РФС решил отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

Ранее в РФС заявили, что решение отказаться от перехода в АФК не окончательное.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить