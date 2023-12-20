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Журова допустила, что РФС отказался переходить в Азию из-за опасений по возвращению в УЕФА

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Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Журова допустила, что РФС отказался переходить в Азию из-за опасений по возвращению в УЕФА
  • РИА Новости

«Возможно, переход в Азию не такой уж и сложный, но никто не знает, как бы проходило обратное возвращение в УЕФА в случае необходимости. Всем хорошо знаком пример обращения Казахстана в европейскую ассоциацию и отсутствие к нему каких-либо санкций со стороны Азиатской конфедерации, но нет никаких гарантий, что с Россией было бы так же. Скорее всего, в РФС опасаются, что обратный процесс по переходу в Европу может затянуться», — сказала Журова RT.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря РФС решил отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что РФС принял правильное решение, отказавшись от перехода в АФК.

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