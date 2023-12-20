Дюков рассказал, почему РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о решении исполкома отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«На данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым. Чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА», — приводит слова Дюкова Sport24.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

Ранее Дюков заявил, что РФС может перейти в Азию в 2024 году.