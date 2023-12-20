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Дюков заявил, что РФС может перейти в Азию в 2024 году

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Дюков заявил, что РФС может перейти в Азию в 2024 году
  • РИА Новости

«Опция по смене конфедерации никуда не уйдёт. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в 2023 году, то в следующем», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря исполком РФС принял решение отказаться от перехода в АФК и остаться в УЕФА.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что РФС принял правильное решение, отказавшись от перехода в АФК.

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