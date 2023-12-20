Гендиректор «Ахмата» — о решении РФС: никакой Азии, будем бороться за Европу

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о решении исполкома Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Решение остаться в УЕФА? Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия — это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали единогласно», — приводит слова Айдамирова ТАСС.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

Ранее Аршавин назвал правильным решение РФС остаться в УЕФА.