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Дюков: РФС удовлетворён работой Карпина

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
Дюков: РФС удовлетворён работой Карпина
  • РИА Новости

«Мы удовлетворены работой Карпина. Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество продолжилось. Сейчас «Ростов» решает турнирные задачи, поэтому мы вернёмся к разговору попозже», — цитирует Дюкова Sport24.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году, его действующий контракт рассчитан до августа 2024-го.

По информации «Спорт-Экспресса», РФС в скором времени начнёт переговоры со специалистом о продлении договора на два года.

Ранее Дюков сообщил, что на данный момент диалог с УЕФА по возвращению российских команд на международные турниры стоит на паузе.

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