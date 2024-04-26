Дюков: диалог с УЕФА на паузе, есть возможность смены конфедерации
- РИА Новости
«Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. УЕФА приняла решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует», — цитирует Дюкова Sport24.
В середине апреля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщал, что УЕФА способствует возвращению российских команд в мировой спорт, а турнир развития — один из шагов в этом направлении.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций.