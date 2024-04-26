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Дюков: диалог с УЕФА на паузе, есть возможность смены конфедерации

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что на данный момент диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по возвращению российских команд на международные турниры стоит на паузе.
Дюков: диалог с УЕФА на паузе, есть возможность смены конфедерации
  • РИА Новости

«Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. УЕФА приняла решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует», — цитирует Дюкова Sport24.

В середине апреля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщал, что УЕФА способствует возвращению российских команд в мировой спорт, а турнир развития — один из шагов в этом направлении.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций.

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