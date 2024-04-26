RT в Telegram
Подпишись

РФС: ориентиром для возвращения России является отборочный турнир ЧМ-2030

Короткая ссылка
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций.
РФС: ориентиром для возвращения России является отборочный турнир ЧМ-2030
  • РИА Новости

«Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го», — говорится на сайте РФС.

Также отмечается, что по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА, а также устраивать коммерческие турниры с приглашением других сборных.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о товарищеском матче со сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить