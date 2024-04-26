РФС: ориентиром для возвращения России является отборочный турнир ЧМ-2030

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций.

«Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го», — говорится на сайте РФС.

Также отмечается, что по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА, а также устраивать коммерческие турниры с приглашением других сборных.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о товарищеском матче со сборной России по футболу.