В Казахстане готовы провести товарищеский матч со сборной России по футболу

Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о товарищеском матче со сборной России по футболу.

«Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведётся, но мы оставляем эту возможность открытой. Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС», — приводит слова Барменкулова «РИА Новости Спорт».

21 марта сборная России в товарищеском матче в Москве обыграла команду Сербии со счётом 4:0.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о различиях в жизни европейцев и россиян.