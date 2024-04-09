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В Казахстане готовы провести товарищеский матч со сборной России по футболу

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Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о товарищеском матче со сборной России по футболу.
В Казахстане готовы провести товарищеский матч со сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведётся, но мы оставляем эту возможность открытой. Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС», — приводит слова Барменкулова «РИА Новости Спорт».

21 марта сборная России в товарищеском матче в Москве обыграла команду Сербии со счётом 4:0. 

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о различиях в жизни европейцев и россиян.

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