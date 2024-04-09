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Мостовой: европейцы отличаются от россиян тем, что не стремятся к жизни в столице

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о различиях в жизни европейцев и россиян.
Мостовой: европейцы отличаются от россиян тем, что не стремятся к жизни в столице
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В Европе 90% городов и люди, которые их населяют, имеют всё — они не стремятся жить в столице. И это колоссальная разница с Россией — у нас даже шутят, что Москва — это другое государство», — сказал Мостовой Sport24.

Он отметил, что из небольших провинциальных европейских городов в столицу люди едут только в качестве туриста, а в остальном имеют всё необходимое в том месте, где были рождены.

«У нас только Москва, а уже потом остальные города. В той же Испании не важно, живёшь ты в Мадриде или Бильбао — ты не стремишься уехать, ты всегда доволен и счастлив», — добавил он.

В разные годы Мостовой выступал за клубы из чемпионатов Франции, Испании и Португалии.

Ранее Мостовой заявил, что матч между «Реалом» и «Ман Сити» в Лиге чемпионов будет тягомотиной.

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