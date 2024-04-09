Мостовой считает, что матч между «Реалом» и «Ман Сити» будет тягомотиной

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Не жду какого-то веселья. У одних надежда на Винисиуса, который убежит; у вторых — на Холанда, который затопчет и пробьёт. Не жду феерии, кажется, тягомотина будет», — цитирует Мостового Betonmobile.

При этом он считает, что мадридцы являются небольшими фаворитами благодаря игре на своём поле.

Первый матч между командами пройдёт 9 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Дмитрий Черышев заявил, что имя «Реала» является преимуществом в матче с «Ман Сити».